Borderlands 4: Wann wird der Loot-Shooter enthüllt? Insider liefert Hinweis

Ende März bestätigte Take-Two Interactive endlich die laufenden Arbeiten am Loot-Shooter "Borderlands 4". Wie der bekannte Insider "Kurakasis" berichtet, dürfen wir in Kürze mit der offiziellen Enthüllung des Titels rechnen.

Lange musste sich die Community gedulden, ehe Take-Two Interactive Ende März ein Einsehen mit uns hatte und die laufenden Arbeiten an „Borderlands 4“ offiziell bestätigte.

Offen ließ der Publisher bislang nur, wann mit der offiziellen Enthüllung des Loot-Shooters zu rechnen ist. Dieses Themas nahm sich im Forum von Exputer der als verlässliche Quelle geltende Insider „Kurakasis“ an. Wie „Kurakasis“ berichtet, müssen wir uns nicht mehr allzu lange gedulden.

Ganz im Gegenteil. Den Informationen des Insiders zufolge erfolgt die Enthüllung auf dem Summer Game Fest 2024-Event am morgigen Freitag Abend, den 7. Juni 2024 (Ab 23 Uhr).

2K möchte Nachfolger einer beliebten Serie vorstellen

Einen ersten Hinweis auf eine Enthüllung im Rahmen des Summer Game Fest 2024 lieferte uns 2K Games, ein Tochterunternehmen von Take-Interactive, im letzten Monat. So bestätigte das Label im Mai, dass auf dem Event ein „Nachfolger zu einer beliebten Marke vorgestellt wird.“

In den letzten Wochen wurde spekuliert, ob es sich hierbei um „Borderlands 4“, „Mafia 4“ oder das neue „BioShock“ handeln könnte.

Sollte „Kurakasis“ mit seinen Angaben wie gehabt richtig liegen, können wir nun also von der Enthüllung von „Borderlands 4“ ausgehen. Der Titel befindet sich derzeit bei Gearbox in Entwicklung und wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einer bevorstehenden Präsentation in Verbindung gebracht.

Morgen Abend ist es also wohl so weit.

Take-Two übernahm Gearbox in diesem Jahr

In diesem Jahr entschied sich die 2023 in eine finanzielle Schieflage gerutschte Embracer Group dazu, mehrere Studios zu veräußern. Unter den verkauften Studios befand sich neben Saber Interactive auch Gearbox. Take-Two Interactive griff Ende März zu und sicherte sich Gearbox zum Preis von rund 460 Millionen US-Dollar.

„Mein Hauptinteresse gilt immer Gearbox, insbesondere unseren Talenten und Kunden. Ich möchte den Fans unserer Spiele persönlich versichern, dass diese Vereinbarung sicherstellt, dass die Erfahrungen, die wir bei der Entwicklung bei Gearbox machen, die bestmöglichen sind“, kommentierte Gearbox-CEO Randy Pitchford die Übernahme seinerzeit.

„Borderlands 4“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

