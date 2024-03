Borderlands 4: 2K Games spricht endlich über den Nachfolger

In einer aktuellen Mitteilung kündigte 2K Games die Übernahme des texanischen Entwicklerstudios Gearbox Software an. Doch auch für Anhänger der "Borderlands"-Reihe hat der Publisher Neuigkeiten parat.

In den vergangenen Monaten erreichten uns immer wieder Hinweise auf die laufenden Arbeiten am Loot-Shooter „Borderlands 4“. Auch die Entwickler von Gearbox Software selbst befeuerten die Gerüchte zuletzt.

Bislang wurde der neueste Ableger der beliebten Loot-Shooter-Reihe allerdings nicht offiziell bestätigt. Dies übernahmen die Verantwortlichen von 2K Games im Zuge der Ankündigung, dass der Publisher die verantwortlichen Entwickler von Gearbox Software zum Preis von 460 Millionen US-Dollar übernehmen wird.

Den Kauf von Gearbox Software möchte 2K Games im Laufe des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024/2025 und somit bis zum 30. Juni 2024 abschließen.

Nachfolger befindet sich in der aktiven Entwicklung

Wie in der heutigen Ankündigung bekannt gegeben wurde, gehört „Borderlands 4“ beziehungsweise der nächste große Titel der erfolgreichen Serie zu den Titeln, die sich bei Gearbox Software in der aktiven Entwicklung befinden. Offen ließ 2K Games leider, wann mit der offiziellen Enthüllung des nächsten „Borderlands“-Abenteuers zu rechnen ist.

Zuletzt machten Berichte um eine Ankündigung auf der PAX East 2024 in diesem Monat die Runde. Gerüchte, die sich bekanntermaßen nicht bewahrheitet haben. Gearbox Software deutete bisher nur an, dass es sich beim neuen „Borderlands“ um den größten Titel der Studiogeschichte handeln wird.

„Und ich weiß, woran wir arbeiten, und heilige Schei*e… es ist das Größte, was wir je gemacht haben. Und ich kann es kaum erwarten. Aber es ist noch nicht an der Zeit. Es ist noch nicht an der Zeit. Es wird einen passenden Zeitpunkt dafür geben“, so Gearbox-CEO Randy Pitchford.

2K Games freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Borderlands-Machern

„Mit fast 20 Jahren gemeinsamer Geschichte hat Gearbox eine entscheidende Rolle in unserem Erfolg gespielt, dank ihrer einzigartigen Fähigkeit, interaktive Unterhaltungserlebnisse zu schaffen, die beliebte Charaktere, aufregende neue Welten und humorvolles Storytelling beinhalten“, kommentierte David Ismailer, Präsident von 2K Games, die Übernahme von Gearbox Software.

„Wir freuen uns sehr, Randy Pitchford und sein Team aus leidenschaftlichen, talentierten Entwicklern bei 2K willkommen zu heißen und wir freuen uns darauf, in Zukunft zahlreiche Projekte als Kollegen zu veröffentlichen“, ergänzte der Publisher.

„Wir haben jede Zusammenarbeit mit Gearbox bei jeder Iteration der Borderlands-Reihe geliebt und sind aufgeregt, dass wir aktiv an der nächsten Fortsetzung der Serie arbeiten.“

