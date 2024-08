Borderlands: Schon vor dem Kinostart auf Amazon die Nummer 1

"Borderlands" feiert in dieser Woche Premiere. Das wirkt sich offenbar auf die Vorbestellungen der Disk-Version auf Blu-ray und Co. aus. Denn sie konnte bei Amazon lange vor der Veröffentlichung die Charts-Spitze erklimmen.

“Borderlands” kommt in dieser Woche in die Kinos. Ab dem 9. August 2024 dürfen zumindest US-Fans erleben, wie sich die ikonischen Charaktere des Franchise von Take-Two und Gearbox auf der großen Leinwand schlagen. In Deutschland müssen Kinobesucher bis zum 22. August 2024 warten und die Altersfreigabe beachten.

Spieler und sonstige Interessenten, die keine Lust haben, den Streifen in einem gefüllten Kino zu erleben, werden mit den späteren Streams bedient oder greifen gar zur Disk-Fassung. Und hier zeigen die Bestseller in der Kategorie “DVD & Blu-ray”, dass es zahlreiche Kaufwillige gibt.

Borderlands-Film schnappt sich den ersten Platz

Ein Blick in die Verkaufscharts von Amazon verrät, dass sich “Borderlands” bis an die Spitze vorarbeiten konnte. Und das vor dem Start des Films und lange vor der Auslieferung der Scheiben.

Besonders gefragt ist die Steelbook-Edition, die den Film in der 4k-Ultra-HD-Version auf den Bildschirm zaubert. Mit 34,99 Euro haben wir es wie gewohnt mit keinem Schnäppchen zu tun. Wer weniger ausgeben möchte, greift zu den anderen Editionen. Den DVD-Einstieg gibt es etwa zum Preis von 14,99 Euro.

Nachfolgend sind die Editionen aufgelistet*:

Zu beachten ist, dass die Auslieferung der Blu-rays und DVDs nicht unmittelbar nach dem Kauf erfolgt. Laut Produktbeschreibung müssen sich Käufer bis zum 6. Dezember 2024 gedulden und haben damit ein nettes Nikolausgeschenk.

Zunächst bleibt abzuwarten, wie “Borderlands” bei den Kinobesuchern ankommt. Einen Vorgeschmack gewährte jüngst ein Trailer, der die Schauspieler Cate Blanchett, Kevin Hart und Jack Black in ihren Rollen zeigt:

In „Borderlands“ kehrt die berüchtigte Kopfgeldjägerin Lillith, dargestellt von Cate Blanchett, auf den Planeten Pandora zurück, um nach der vermissten Tochter des renommierten Waffenherstellers Atlas zu suchen. Dabei trifft sie auf Tiny Tina, Roland, Claptrap und Co., bevor ein abgedrehtes Abenteuer beginnt.

In den “DVD & Blu-ray”-Charts von Amazon setzte sich “Borderlands” vor kommende und bereits erhältliche Produktionen. Auf den weiteren Plätzen folgen momentan: “Prey”, “Der Junge und der Reiher”, “Arcane – League of Legends – Staffel 1”, “Dune: Part Two“ und “Twisters”.

