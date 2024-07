Borderlands: Darum ist Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett dabei

In dem kommenden "Borderlands"-Film treffen einige bekannte Schauspieler aufeinander. Die australische Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett erklärte nun, warum sie die Rolle der Lilith übernahm.

Videospiel-Verfilmungen erleben derzeit wieder ein großes Revival. Dabei stechen besonders Serien-Adaptionen heraus, wie etwa „The Last of Us“ oder „Fallout“. Im August erwartet die Zuschauer jedoch mit „Borderlands“ ein Film, der sich schon lange in Arbeit befand.

Während wohl niemand mit der Wimper zuckt, wenn man den Namen des Super-Nerds und wahrscheinlich weltgrößten „One Piece“-Fans Jamie Lee Curtis in der Besetzungsliste erspäht, ist das Casting von Cate Blanchett schon seltsamer. Nun erklärte die Australierin, warum sie in „Borderlands“ dabei ist.

COVID ist schuld

Cate Blanchett erhielt 2004 den Oscar als beste Nebendarstellerin für „Aviator“. 2013 folgte die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für „Blue Jasmine“. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, auch in einigen Fantasy- und Action-Streifen aufzutreten. Bekannt dürfte Blanchett vor allem für ihre Rolle als Galadriel in den „Der Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Trilogien sein. 2017 überraschte sie als Hela in „Thor: Tag der Entscheidung“.

Im Mai 2020 wurde das erste Mal davon berichtet, dass sich Cate Blanchett in Gesprächen für die Rolle der Lilith befindet. In einem Interview für ein Feature zu dem „Borderlands“-Film erklärte die Schauspielerin nun, dass sie „verrückte“ Rollen mag, die die Leute nicht von ihr erwarten würden. Für ihre Rolle als Lilith war aber auch die Corona-Pandemie verantwortlich.

„Ich habe viel Zeit im Garten verbracht und die Kettensäge ein wenig zu freizügig benutzt. Mein Mann meinte: Dieser Film könnte dir das Leben retten“, so Blanchett.

Blanchett recherchierte auf der PS5

Wie Blanchett weiter angab, besorgte sie sich eine PlayStation 5 und spielte die Spiele, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Darüber hinaus tauchte sie in die Community ein und sah sich unter anderem Cosplays der „Borderlands“-Charaktere an.

Der Film zum Spiel soll eine ganz neue Geschichte im „Borderlands“-Universum erzählen. Im Mittelpunkt steht Blanchetts Lilith, eine Gesetzesbrecherin. Lilith wurde die gefährliche Mission aufgetragen, die Tochter des mächtigen Atlas zu finden. Dafür stellt sie sich ein buntes Team bestehend aus dem Elite-Söldner Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt) und ihr Beschützer Krieg (Florian Munteanu) sowie der Wissenschaftlerin Tannis (Jamie Lee Curtis) zusammen. Auch Claptrap ist mit an Bord, der im Original von Jack Black gesprochen wird.

In Deutschland startet „Borderlands“-Film am 8. August 2024 im Kino.

Quelle: Kotaku

Weitere Meldungen zu Borderlands.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren