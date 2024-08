Alien Romulus: Easter-Egg erinnert an ein berühmtes Alien-Spiel

Schon bald kommt mit "Alien: Romulus" der nächste Film der legendären Science Fiction-Saga in die Kinos. Darin wird es sogar eine Hommage an eines der Alien-Spiele geben.

Nach langer Wartezeit feiert die ikonische Filmreihe „Alien“ auf der großen Leinwand ihr Comeback. Nicht nur die Fans, sondern auch viele Kritiker legen große Hoffnungen in „Alien: Romulus“. Immerhin hatte Regisseur Fede Álvarez bereits mit der Neuauflage von „Evil Dead“ sowie „Don’t Breathe“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er ein Händchen für guten Horror hat. Außerdem wird der neue Film eine Hommage an ein ganz bestimmtes Videospiel enthalten.

Im Jahr 2014 veröffentlichten Sega und Creative Assembly das Survival-Horrorspiel „Alien: Isolation“ für verschiedene Plattformen. Dessen Handlung ist 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten Alien-Films angesiedelt und spielt auf der Raumstation Sevastopol. Dort kommt es zum Aufeinandertreffen mit den gefürchteten Xenomorphs. Unter anderem rückt Amanda Ripley, die Tochter von Ellen Ripley, in den Fokus.

Das Spiel kam sowohl bei den Kritikern als auch bei den Fans gut an. Beim Review-Aggregator Metacritic kommt „Alien: Isolation“ auf eine beachtliche Wertung in Höhe von 8,4 bei maximal zehn Punkten. Aufgrund des großen Erfolgs war es wenig verwunderlich, dass schnell Gerüchte und Spekulationen rund um einen offiziellen Nachfolger auftauchten. Bisher ist dieser jedoch nicht erschienen. Dennoch kommt das Spiel dieser Tage wieder in die Schlagzeilen.

Cooles Easter-Egg erinnert an gefeiertes Alien-Spiel

In einem Interview im Podcast „Total Film“ erklärte Regisseur Fede Álvarez, dass er von „Alien: Isolation“ sehr angetan gewesen sei. Ihm habe vor allem gefallen, dass im Spiel stets ein Telefon zu sehen war, kurz bevor etwas Schlimmes passierte. Diesen Kniff habe er in leicht abgewandter Form für seinen Film „Alien: Romulus“ übernommen.

„Der Film ist so aufgebaut, dass jedes Mal ein Telefon zu sehen ist, wenn etwas Schlimmes bevorsteht. Im Spiel war es immer so, dass jedes Mal, wenn ein Telefon auftauchte, man sofort dachte: Mist. (…) Hier ist es dasselbe“, erklärte er.

Álvarez dankt „Alien Isolation“ ebenfalls dafür, da ihm mit dem Spiel klar wurde, dass man „Alien“ auch heute noch gruselig machen kann. Gleichzeitig wurde in ihm der Wunsch geweckt, selbst ein „Alien“-Projekt in Angriff zu nehmen.

„Deshalb dachte ich mir damals: Verdammt, wenn ich irgendetwas machen könnte, würde ich am liebsten Alien machen und das Publikum mit dieser Kreatur und diesen Umgebungen wieder erschrecken. Ich spielte und erkannte, wie furchterregend Alien sein könnte, wenn man es wieder in diesen Ton bringt“, so Álvarez weiter.

Wann läuft Alien: Romulus im Kino?

Schon bald können sich die Fans selbst davon überzeugen, ob das eingebaute Easter-Egg funktioniert und wie gut der gesamte Film tatsächlich ist. In Deutschland fällt der Startschuss für „Alien: Romulus“ am 15. August 2024. In den USA müssen sich die Alien-Liebhaber einen Tag länger gedulden.

