Alien Romulus: Erster Teaser Trailer zum neuen Kinofilm der legendären Sci-Fi-Reihe veröffentlicht

Mit "Alien: Romulus" erscheint dieses Jahr ein neuer Ableger der legendären Sci-Fi-Horrorfilmreihe in unseren Kinos. Der offizielle Teaser Trailer gewährt uns einen kleinen Einblick auf die Schrecken, denen sich die neuen Hauptfiguren stellen müssen.

Beinahe sieben Jahre ist es her, seit mit „Alien: Covenant“ der letzte Teil der ikonischen Science-Fiction-Horrorfilmreihe über unsere Kinoleinwände flimmerte. In einigen Monaten hat das lange Warten auf einen neuen Ableger der Franchise jedoch endlich ein Ende, denn „Alien: Romulus“ will uns erneut das Fürchten vor den gefährlichen Xenomorphs lehren. Einen ersten Ausblick auf den kommenden Kinofilm liefert uns nun ein erster offizieller Teaser Trailer.

Das gut eine Minute lange Video haben wir wie gewohnt weiter unten im Artikel für euch eingebunden. Außerdem findet ihr dort ebenfalls ein erstes Poster zum Sci-Fi-Horrorfilm.

Die Xenomorphs finden neue Opfer

Allzu viel ist über die Story von „Alien: Romulus“ gegenwärtig noch nicht bekannt. Doch ausgehend vom Teaser Trailer scheint die Crew eines Raumschiffs direkt auf einige Alien-Eier zu stoßen, woraufhin sehr wahrscheinlich wenig später die Hölle losbrechen wird. In einer Szenen sehen wir beispielsweise, wie gleich mehrere Facehugger durch eine Tür krabbeln. In einer späteren Einstellung findet ein solcher auch ein bemitleidenswertes Opfer.

Die Hauptcharaktere sollen diesmal junge Plünderer und Weltraumkolonisten in ihren Zwanzigern sein, die in einer verfallenen Raumstation auf mindestens einen Xenomorph treffen. Zeitlich soll die Handlung des neuen „Alien“-Kinofilms zwischen dem Original-„Alien“ von Ridley Scott und dem zweiten Teil der Reihe, „Aliens“ von James Cameron“, spielen.

Vor „Alien“ bekam auch die „Predator“-Reihe mit „Prey“ einen neuen Filmableger spendiert:

Ridley Scott findet neuen „Alien“-Kinofilm „verdammt großartig“

Gegenüber den Kollegen von The Hollywood Reporter ging Regisseur Fede Álvarez („Don’t Breathe“, „Evil Dead“) kürzlich etwas näher ins Details und sprach etwas ausführlicher über „Alien: Romulus“. Die Idee für die Story seines Films sei ihm etwa gekommen, als er einen ursprünglich nicht in „Aliens“ enthaltene Szene gesehen hat:

„Es gibt einen Moment, in dem man einen Haufen Kinder sieht, die durch die Gänge der Kolonie rennen [und auf einem Riesenrad fahren]. Und ich dachte: Wow, wie würde es für diese Kinder sein, in einer Kolonie aufzuwachsen, die noch 50 Jahre braucht, um terraformt zu werden?“

Doch wer spielt die Charaktere, die in „Alien: Romulus“ unliebsame Bekanntschaft mit den ikonischen Xenomorph machen? Hier seht ihr alle Darsteller und Darstellerinnen des Sci-Fi-Horrorfilms in der Übersicht:

Spike Fearn („Tell Me Everything“)

(„Tell Me Everything“) David Jonsson („Deep State“)

(„Deep State“) Isabela Merced („Sicario 2“)

(„Sicario 2“) Archie Renaux („Shadow and Bone – Die Legenden der Grisha“)

(„Shadow and Bone – Die Legenden der Grisha“) Cailee Spaeny („Bad Times at the El Royale“)

(„Bad Times at the El Royale“) Aileen Wu

Ridley Scott, der mit seinem Filmmeisterwerk „Alien“ die Reihe überhaupt erst ins Leben rief, durfte sich laut Fede Álvarez bereits einen Director’s Cut von „Alien: Romulus“ anschauen. Diese Fassung des Films sei zwar noch unfertig gewesen, doch Scott, der auch als Produzent involviert ist, sei dennoch voll des Lobes für die Arbeit seines Kollegen gewesen: „Fede, was soll ich sagen? Es ist verdammt großartig.“ Auch James Cameron habe die frühe Version des Films geliebt.

„Alien: Romulus“ startet am 15. August 2024 in den deutschen Kinos.

Alien: Romulus Teaser Trailer

Alien: Romulus Poster

Wie gefällt euch der erste Teaser Trailer zum Sci-Fi-Horrorfilm „Alien: Romulus“?

