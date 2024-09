Star Wars: Von Obi-Wan Kenobi gibt es noch mehr zu erzählen, findet Darsteller

Der Schauspieler Ewan McGregor hat den Wunsch geäußert, erneut in die Rolle von Obi-Wan zu schlüpfen. Sein Kollege Hayden Christensen schloss sich dem an.

Vor 25 Jahren verkörperte Ewan McGregor in „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ erstmals Obi-Wan Kenobi. Diese Rolle brachte ihn auf eine neue Ebene des kommerziellen Erfolgs. Unter anderem darüber sprach der Schauspieler mit der Filmzeitschrift Variety.

Auch nach all den Jahren hat der 53-jährige Brite noch Lust, den beliebten Jedi-Ritter zu spielen. Deshalb hofft er darauf, eine zweite Staffel der 2022 veröffentlichten Obi-Wan-Serie genehmigt zu bekommen.

„Ich hoffe wirklich, dass wir die Chance bekommen, noch einen zu drehen. Zwischen dem Ende der Serie und der Zeit, in der Alec Guinness als Luke Skywalker auf die Leinwand kommt, gibt es noch einige Geschichten zu erzählen“, teilt McGregor mit.

Star-Wars-Kollege ist davon überzeugt

Hayden Christensen, der in „Star Wars“ Episode 1-3 und der erwähnten Serie Anakin Skywalker beziehungsweise Darth Vader gespielt hat, sieht das genauso. Er meint: „Wenn das bedeutet, dass ich mehr mit Ewan machen kann, dann ist das eine klare Sache, aber ich hoffe wirklich, dass er mit der Rolle weitermacht. Gerade als Fan ist es so aufregend, ihn Obi-Wan spielen zu sehen – er ist einfach so gut darin.“

Sollte noch eine Produktion mit Ewan McGregor als Obi-Wan kommen, würde es sich höchstwahrscheinlich um eine zweite Serienstaffel handeln. Weil davon nicht explizit gesprochen wurde, wäre theoretisch aber auch ein Kinofilm möglich. Aktuell ist ohnehin unklar, ob wir den Schauspieler nochmals in der Rolle des Jedis sehen werden. Falls nicht, bleibt es für die Kenobi-Serie bei gerade mal einer Staffel – so wie „The Acolyte„, die aufgrund schlechter Quoten keine weiteren Folgen bekommt.

Die „Star Wars“-Serie über Obi-Wan Kenobi konnte die Presse im Großen und Ganzen überzeugen. 73 Punkte sind auf Basis von 19 eingereichten Wertungen zustandegekommen. Die Nutzer waren mit 6,4 von 10 möglichen Punkten relativ zufrieden, auch wenn einige negative Stimmen vorliegen.

