Blade: Weiterer Rückschlag für Marvel-Langzeitprojekt

Eigentlich hatte sich das zuvor etwas angeschlagene Marvel Cinematic Universe gerade wieder etwas berappelt. Nach solchen Flops wie „Ant-Man an the Wasp: Quantumania„ und „The Marvels“ konnte vor allem „Deadpool & Wolverine“ das Ruder in diesem Sommer wieder herumreißen. Für das nächste Jahr ist zudem eine regelrechte Großoffensive mit neuen Filmen geplant. Doch um eines der Projekte sieht es ganz und gar nicht gut aus.

Wann kommt Blade ins Kino?

Unter anderem sollte 2025 das bereits vor vielen Jahren angekündigte Reboot von „Blade“ in die Kinos kommen. Doch der Marvel-Film stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Das reicht vom wiederholten Wechsel des Drehbuchautors bis hin zu gleich mehreren personellen Wechseln auf dem Stuhl des Regisseurs. Zuletzt sollte eigentlich Yann Demange („Top Boy“) hinter der Kamera stehen, doch auch dieser hatte vor einigen Monaten das Handtuch geworfen. Als wäre das alles nicht schon genug, folgt nun die nächste schlechte Nachricht.

Noch bis vor kurzem hatten Disney und Marvel Studios den Kinostart von „Blade“ für den 7. November 2025 geplant. Zwar gab es zuletzt immer Gerüchte rund um die weiterhin ausstehenden Dreharbeiten, wirklich konkret wurden diese allerdings nicht – bis jetzt.

Wie das Magazin Deadline berichtet, hat Disney das schwer gebeutelte Reboot mittlerweile komplett aus seinem Veröffentlichungsplan gestrichen. Den bisher vorgesehenen Termin nimmt ab sofort „Predator: Badlands“ ein, während „Blade“ komplett ohne eine zeitliche Angabe auskommen muss. Dem Bericht zufolge ist das Projekt jedoch zumindest nicht komplett eingestellt.

Welcher Marvel-Film kommt als Nächstes ins Kino?

Dieses Jahr kam mit „Deadpool & Wolverine“ lediglich ein einziger Film des Marvel Cinematic Universe in die Kinos. Nach einer kurzen Atempause geht es jedoch 2025 mit gleich drei neuen Superhelden-Blockbustern weiter. Den Anfang macht am 12. Februar „Captain America: Brave New World“. Einige Monate später folgen „Thunderbolts*“ (2. Mai 2025) und „The Fantastic Four: First Steps“ (24. Juli 2025). Für reichlich Nachschub aus dem MCU ist demnach auf jeden Fall gesorgt.

