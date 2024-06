Marvel: Überraschendes Comeback angedeutet – „Ich bin noch nicht tot“

In den vergangenen Monaten ist das einst so glorreiche MCU gehörig ins Schwanken gekommen. Die ganz großen Erfolge sind ausgeblieben, stattdessen setzte es gleich mehrere Flops an den Kinokassen. Spätestens mit dem baldigen Kinostart von „Deadpool & Wolverine“ soll endlich die Kehrtwende eingeleitet werden.

Außerdem befinden sich viele weitere Filme in der Produktion. Doch die Rückkehr eines ganz bestimmten Bösewichts hatte wohl niemand so recht auf dem Zettel.

Was sagt Daniel Brühl zur Rückkehr im MCU?

Bei einem Interview mit dem Magazin Screen Rant erklärte der deutsche Schauspieler, dass die Idee rund um eine Rückkehr in der Rolle von Baron Zemo keinesfalls vom Tisch ist. Zwar gibt es derzeit wohl keine konkreten Pläne. Auch ein Auftritt im neuen Film „Captain America: Brave New World“ ist allem Anschein nach kein Thema. Doch das bremst seine Zuversicht keinesfalls.

„Es ist okay für mich, ich kann warten. Ich bin ein sehr geduldiger Mann. Nein, bin ich nicht. Doch es ist lustig: In der Zwischenzeit habe ich gerade eine Show namens The Franchise abgedreht, die prinzipiell eine Satire des Superhelden-Universums darstellt. Es war daher lustig, die Seiten zu tauschen. Doch da ich Marvel kenne, sie haben jede Menge Sinn für Humor. Sie werden es genauso lustig finden wie ich. Und wer weiß, ich meine, noch bin ich nicht tot. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich zurückkehren werde.“ Daniel Brühl zur möglichen Rückkehr

Wer ist Baron Zemo?

Bei Helmut Zemo, auch unter dem Namen Baron Zemo bekannt, handelt es sich um einen Bösewicht aus dem Marvel-Universum. Er gilt als einer der großen Gegenspieler von sowohl Captain America als auch den Avengers. Während der Kämpfe in Sokovia kam seine gesamte Familie ums Leben, seither schmiedet er Rachepläne.

Im MCU hatte Baron Zemo gleich mehrere Auftritte: Verkörpert vom deutschen Schauspieler Daniel Brühl war er zuerst im Superheldenfilm „The First Avenger: Civil War“ vertreten und ließ dort sein Potenzial als gefährlicher Schurke aufblitzen.

Außerdem war er in der Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ zu sehen, wo er es mit Sam Wilson und Bucky Barnes zu tun bekam. Viele Fans sind bisher davon ausgegangen, dass Zemo gestorben oder zumindest in der Versenkung verschwunden sei. Doch allem Anschein nach ist ein Comeback alles andere als ausgeschlossen.

Ob es tatsächlich zu einem Comeback von Daniel Brühl im Marvel Cinematic Universe kommen wird, muss die Zeit zwar noch zeigen. Allerdings hat die Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass bei den Superhelden nichts unmöglich zu sein scheint.

