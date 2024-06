Bei einem der wohl wichtigsten Marvel-Film der näheren Zukunft hat es erneut einen heftigen Rückschlag gegeben. Ist das Projekt in Gefahr?

Das Marvel Cinematic Universe hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Einige Filme der jüngeren Vergangenheit, wie etwa „The Marvels“ und „Thor: Love and Thunder“, hatten sich als mittelschwere Flops entpuppt. Mit der nächsten Superheldenwelle wollen Disney und Marvel Studios das Ruder jedoch endlich wieder rumreißen. Allerdings gibt es bei einem der Projekte erneut einen Rückschlag: „Blade“.

Wie ist der Status beim Reboot von Blade?

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Marvel unter anderem an einem neuen Kinofilm rund um den beliebten Antihelden arbeitet. In den 1990er-Jahren schlüpfte Action-Star Wesley Snipes in die Rolle des ikonischen Vampirjägers, künftig soll Oscar-Preisträger Mahershala Ali diesen Part übernehmen.

Die Produktion des ambitionierten Projekts geriet in den letzten Monaten jedoch immer wieder ins Stocken. Nach dem wiederholten Wechsel des Drehbuchautoren hatte vor nicht allzu langer Zeit Regisseur Bassam Tariq das Handtuch geworfen. Fortan sollte sich eigentlich Yann Demange („Top Boy“) die Geschicke hinter der Kamera leiten. Doch auch daraus wird nun nichts mehr.

Wie aus einem aktuellen Bericht des Magazins Deadline hervorgeht, hat sich Demange vor kurzem im beiderseitigen Einverständnis von dem Projekt zurückgezogen. Demnach wird er nicht mehr als Regisseur für die Neuauflage von „Blade“ fungieren. Somit steht der Marvel-Film aktuell ohne kreative Führung da, die Suche muss wohl oder übel von vorn beginnen.

Was passiert sonst noch im MCU?

Bisher werden keine neuen Namen gehandelt, weshalb weitere Verzögerungen bei dem bereits 2019 angekündigten MCU-Vampir-Abenteuer zu befürchten sind.

Wann kommt Blade ins Kino?

Nach einigen Verschiebungen sollte die Neuauflage von Blade eigentlich am 6. November 2025 als einer von insgesamt vier neuen Filmen des Marvel Cinematic Universe in die Kinos kommen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Marvel diesen Termin tatsächlich einhalten kann.

