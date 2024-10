Phantastische Tierwesen: Star mit enttäuschendem Update zu weiteren Filmen der Reihe

Die Fans von "Harry Potter" warten seit vielen Jahren sehnlichst auf Nachschub in den Kinos. Doch selbst die letzte Hoffnung erhält jetzt einen heftigen Dämpfer.

Der Kinostart von „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ liegt mittlerweile schon zwei Jahre zurück. Obwohl es immer wieder Berichte über die Einstellung der Filmreihe aus dem „Harry Potter“-Universum gab, hatten viele Fans die Hoffnung auf eine Fortsetzung nicht komplett begraben. Nun gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen – allerdings keinesfalls ein gutes.

Wird es ein Phantastische Tierwesen 4 geben?

Während die Vorbereitungen für die Live Action-Serie von „Harry Potter“ derzeit auf Hochtouren laufen und sogar schon das Casting für die wichtigsten Rollen läuft, sah es für die Hogwarts-Fans an der Filmfront lange Zeit deutlich düsterer aus.

Umso überraschender war es daher, dass sich vor kurzem Schauspieler Eddie Redmayne bei einem Interview mit dem Magazin Comicbook.com zu einer möglichen Zukunft von „Phantastische Tierwesen“ geäußert hat. Redmayne schlüpfte bei den drei bisher veröffentlichten Filmen jeweils in die Rolle von Newt Scamander. Seine Aussagen zu seinem möglichen Comeback dürften vielen Fans die Tränen in die Augen treiben.

„Ich gehe davon aus, dass wir nichts mehr von Newt sehen werden. Ja, das war eine sehr offene Antwort. Das betrifft zumindest das, was ich weiß. Ihr müsstet mit den Leuten bei Warner Bros. und J.K. Rowling sprechen. Doch soweit ich weiß, war es das“, heißt es.

Zwar stellte Redmayne in Aussicht, dass der Charakter von Newt Scamander an anderer Stelle ein kleines Comeback feiern könnte. Doch damit bezog er sich lediglich auf den neuen Freizeitpark Universal Epic Universe an, der im Mai 2025 seine Pforten öffnen wird. Dort können die Besucher eine riesige Harry Potter-Welt erkunden.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Somit müssen sich die Fans wohl oder übel damit abfinden, dass es (zumindest vorerst) keinen weiteren Film aus dem Universum von Harry Potter geben wird. Glücklicherweise ist dennoch Nachschub in Sicht.

Damit ist nicht etwas das viel spekulierte Action-Rollenspiel „Hogwarts Legacy 2“ gemeint, sondern die Reboot-Serie von Warner Bros. und HBO. Aktuellen Planungen zufolge wird diese gegen Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 ihre Premiere feiern. Ein konkreter Starttermin steht bisher leider nicht fest.

