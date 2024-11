PS5 & PS4: Schnappt euch zwei gefeierte Koop-Spiele zum Tiefstpreis

Wer sich gerne mit Freunden vor der heimischen PlayStation-Konsole versammelt, dürfte ohnehin einen genaueren Blick auf besonders gute Multiplayer-Spiele haben. Wer diesbezüglich dringend Nachschub benötigt, aber den eigenen Geldbeutel nicht übermäßig strapazieren möchte, bekommt aktuell eine ebenso günstige wie interessante Gelegenheit geboten.

So günstig war Overcooked! All You Can Eat noch nie zuvor

Derzeit sind im offiziellen PlayStation Store mal wieder zahlreiche Schnäppchen zu finden, bei denen sich einiges an Geld sparen lässt. Auch wenn natürlich alle Angebote jeweils ihren eigenen Reiz haben, sticht so mancher Deal besonders hervor. Dazu zählt definitiv auch die Sammlung „Overcooked! All You Can Eat“.

Wie es der Name bereits erkennen lässt, handelt es sich dabei um eine Kollektion sämtlicher bisher veröffentlichten Titel des Koop-Franchise „Overcooked!“. Das Bundle umfasst demnach die beiden Hauptspiele sowie alle derzeit verfügbaren DLC und anderer Zusatzinhalte.

Beim Kauf dieses „Rundum-sorglos-Pakets“ gibt es aktuell einen Rabatt in Höhe von sage und schreibe 66 Prozent. Somit kostet die Sammlung „Overcooked! All You Can Eat“ gerade mal 13,59 anstatt 39,99 Euro.

Zum Angebot: Overcooked! All You Can Eat für PS4 und PS5 im PS Store

Günstiger war das Bundle bisher noch nie zu haben, Interessenten sollten daher umgehend zuschlagen. Dabei ist es ratsam, nicht allzu lange zu trödeln, denn die Aktion läuft lediglich bis zum 14. November 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit. Danach wird wieder der Standardpreis fällig.

Wie gut ist Overcooked! eigentlich?

Seit dem Debüt im Jahr 2016 erfreuen sich die Koop-Spiele von Entwickler Ghost Town Games einer enormen Beliebtheit. Das zeigt nicht zuletzt ein genauerer Blick auf deren Wertungen beim Review-Aggregator Metacritic.com.

Während das erste Spiel „Overcooked!“ auf zwar gute, aber nicht gerade euphorische 78 Prozent kommt, steht der Nachfolger „Overcooked! 2“ mit 81 Prozent schon etwas besser da. Die aktuell besonders günstig angebotene Sammlung „Overcooked! All You Can Eat“ trumpft sogar mit 84 Prozent auf. Echte Koop-Fans sollten sich daher das derzeitige Angebot keinesfalls entgehen lassen.

Weitere Meldungen zu Overcooked! All You Can Eat, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren