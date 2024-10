PS5 & PS4: PSN-Sale mit bis zu 95 Prozent Rabatt – Indie-Spiele im Fokus

Sony lockt mit neuen Angeboten im PlayStation-Store. Hunderte Spiele und Editionen wurden im Preis gesenkt. Im Mittelpunkt stehen diesmal aber nicht die ganz großen Blockbuster, sondern kleinere Indie-Games, deren Anziehungskraft mitunter nicht geringer ist.

“Sifu” beispielsweise ist für 19,99 Euro erhältlich und bietet damit eine Ersparnis von 60 Prozent. Auch “Overcooked! All You Can Eat” kann für 13,59 Euro erworben werden, was einer Preisreduktion von 66 Prozent entspricht. Weitere Titel wie “Lake” sind aktuell ebenfalls im PSN-Sale vertreten und kosten 9,99 Euro statt der regulären 21,99 Euro, was eine Ersparnis von 55 Prozent bedeutet.

The Ascent, Moorhuhn und mehr

Zu den reduzierten Spielen gehört auch das beliebte Indie-Game “Furi”. Hier zahlen Käufer nur 7,99 Euro statt der sonst üblichen 19,99 Euro. In der ebenfalls reduzierten “Furi – Modore Edition” erhält das Spiel einige zusätzliche Inhalte und kostet derzeit 9,99 Euro, was einer Preisreduktion von 60 Prozent entspricht. “Anodyne 2: Return to Dust” ist für nur 7,99 Euro im Sale erhältlich.

Ein weiterer Deal ist “The Falconeer: Warrior Edition” zum Preis von 11,99 Euro statt 29,99 Euro. 60 Prozent sparen Spieler hier. Auch das Action-Rollenspiel “The Ascent” wurde erheblich im Preis gesenkt: Es kostet aktuell 8,99 Euro, was einem Rabatt von 70 Prozent entspricht.

Weitere Angebote im Überblick (einige Spiele mit zusätzlichen Rabatten für PS-Plus-Mitglieder):

Tinykin : 6,24 Euro (-80%)

: 6,24 Euro (-80%) Demon Turf : 12,09 Euro (-55%)

: 12,09 Euro (-55%) Hell Let Loose : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) Hello Neighbor 2 Deluxe Edition : 29,99 Euro (-55%)

: 29,99 Euro (-55%) Mortal Shell Enhanced Edition : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Moorhuhn Remake : 2,99 Euro (-80%)

: 2,99 Euro (-80%) Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth : 9,89 Euro (-65%)

: 9,89 Euro (-65%) Crimsonland : 3,99 Euro (-65%)

: 3,99 Euro (-65%) This War of Mine Complete Edition : 8,09 Euro (-80%)

: 8,09 Euro (-80%) Worms World Party PS1 Emulation : 2,49 Euro (-50%)

: 2,49 Euro (-50%) Edge of Eternity : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Will Die Alone: 1,99 Euro (-65%)

Mit Rabatten von bis zu 95 Prozent (im Fall von “Shing” inkl. PS-Plus-Zusatzrabatt) dürfte der Indie-Sale für viele Spieler etwas zu bieten haben. Hunderte Games und Editionen erhielten einen Preisnachlass. Im Laufe des Tages sollte die Gesamtübersicht im PlayStation-Store auftauchen. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren. In der Zwischenzeit helfen Tools wie psprices.com weiter.

Für PlayStation-Plus-Mitglieder wird es heute Abend noch einmal spannend. Die Ankündigung der neuesten Essential-Games naht, bevor es im Laufe des Monats mit Extra und Premium weitergeht. Eine Terminübersicht ist im Monats-Special zu PS Plus Essential, Extra und Premium im November 2024 enthalten. In der Zwischenzeit stehen weiterhin die Oktober-Neuzugänge zum Download bereit.

