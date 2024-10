90 Prozent reduziert: Schaurige H.P. Lovecraft-Kost lockt mit Sparpreis

Im Rahmen des in dieser Woche gestarteten Sales im PlayStation Store wurden mehr als 1.500 Spiele und DLCs im Preis gesenkt. Je nach Titel locken die Deals mit Rabatten von bis zu 95 Prozent.

Unter den diversen Sonderangeboten befindet sich mit „The Sinking City“ ein Adventure, das sich an Fans der Werke von H.P. Lovecraft richtet. Im aktuellen Sale können sich interessierte Spieler „The Sinking City“ bis zum 7. November 2024 um 0:59 Uhr zum Schnäppchenpreis von 4,99 Euro sichern. Im Vergleich mit dem normalen Preis von 49,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von stattlichen 90 Prozent.

Zu beachten ist, dass das Angebot lediglich für die PS5-Standard-Version des Adventures gilt. Die Deluxe Edition, die diverse DLCs und zusätzliche Inhalte umfasst, schlägt weiterhin mit 69,99 Euro zu Buche.

Zum Angebot: The Sinking City im PSN-Sale

Eine Stadt in den Fängen übernatürlicher Mächte

Spielerisch versteht sich „The Sinking City“ als ein Adventure in einer offenen Welt. Unser Weg führt in die Stadt Oakmont, die halb überflutet wurde und sich in den Fängen einer übernatürlichen Macht befindet. In der Rolle eines Privatdetektivs stehen wir vor der Aufgabe, herauszufinden, von was die Stadt und ihre Bewohner besessen sind.

Um herauszufinden, welcher Wahnsinn Oakmont heimgesucht hat, versucht der Protagonist, seinen Verstand zu bewahren, und greift dabei auf ein klassisches Waffenarsenal aus den 1920er Jahren zurück, mit denen er sich den albtraumhaften Kreaturen, die in „The Sinking City“ lauern, stellt.

Da ihr jeden Fall auf unterschiedliche Art und Weise lösen könnt, bekommt ihr abhängig von euren Entscheidungen eines von mehreren Enden zu Gesicht.

Im Vergleich mit dem PS4-Original bietet die PS5-Version von „The Sinking City“ diverse Verbesserungen und Neuerungen. Darunter eine Unterstützung des DualSense sowie neue Quests. Hinzukommen eine höhere Auflösung oder eine Unterstützung von 60FPS.

Die technischen Vorzüge der PS5-Fassung in der Übersicht

4K-Auflösung (3.840×2.160)

Bildfrequenz von 60FPS

Noch realistischere Grafik

Deutlich schnellere Ladezeiten

