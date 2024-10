PS5 & PS4 im PS-Store: Diese Games werden am häufigsten vorbestellt

In den kommenden Wochen erscheinen zahlreiche Spiele für PS4 und PS5. Und viele Titel können längst vorbestellt werden. Die aktuelle Übersicht zeigt, welche Games bei den Usern des PlayStation-Stores momentan besonders beliebt sind.

Der Launch von „Call of Duty: Black Ops 6“ steht unmittelbar bevor, was sich in den Vorbestellungen widerspiegelt. Sowohl die „Cross-Gen-Bundle“-Version als auch die umfangreichere „Vault Edition“ stehen in den Vorbestell-Charts ganz weit oben – allerdings zum letzten Mal, denn Ende der Woche verweilt der Shooter auf dem Markt.

Informationen zum Preload und zu den Freischaltzeiten von „Call of Duty: Black Ops 6“ sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Simulationen und Rollenspiele bleiben stark

Neben den Action-Titeln gehören auch Simulationen wie der „Landwirtschafts-Simulator 25“ zu den gefragtesten Spielen. Interessanterweise ist sowohl die Standardversion als auch das „Year 1 Bundle“ des Titels bei den Vorbestellungen im PlayStation-Store stark vertreten. Hier erfolgt der Launch Mitte November.

Auch „Dragon Age: The Veilguard“ und die dazugehörige „Deluxe Edition“ haben es den Spielern angetan. Sie landeten auf den Rängen 5 und 6. Der Launch ist für Ende Oktober geplant. In knapp über einer Woche geht es los.

Bei aller Kritik an Neuauflagen dieser Art verdeutlicht „Horizon Zero Dawn Remastered“, dass Sony Interactive Entertainment den Nerv vieler Spieler trifft. Platz 8 ging an die aufgepimpte Version für PS5 – trotz der Tatsache, dass Spieler von einem kostengünstigen Upgrade profitieren:

„Horizon Zero Dawn Remastered“ ist kein Einzelfall: Auch Spiele wie „Tomb Raider 4-6 Remastered“ und „Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered“ sind in den Charts vertreten.

Ein weiterer prominenter Titel ist „Monster Hunter Wilds“. Die „Premium-Deluxe-Edition“ gehört mit einem Preis von 119,99 Euro zu den teuersten Angeboten, was jedoch die Vorbestellungen nicht zu bremsen scheint. Auf den Launch müssen Fans bis Februar 2025 warten.

Nachfolgend die Top 20 der “meistverkauften Vorbestellungen” für PS4 und PS5 im PlayStation-Store:

Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle (79,99 Euro) Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition (109,99 Euro) Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition (89,99 Euro) Landwirtschafts-Simulator 25 (59,99 Euro) Dragon Age: The Veilguard (79,99 Euro) Dragon Age: The Veilguard – Deluxe Edition (99,99 Euro) Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle (89,99 Euro) Horizon Zero Dawn Remastered (49,99 Euro) Monster Hunter Wilds – Premium-Deluxe-Edition (119,99 Euro) Life is Strange: Double Exposure (59,99 Euro) Sonic x Shadow Generations Digital Deluxe Edition (59,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) Planet Coaster 2: Deluxe Edition (64,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (29,99 Euro) Lego: Horizon Adventures Digital Deluxe Edition (79,99 Euro) Die Sims 4 Leben & Tod-Erweiterungspack (39,99 Euro) Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (59,99 Euro) Metro Awakening Deluxe Edition (49,99 Euro) Lego: Horizon Adventures (69,99 Euro)

Wie sich diese Spiele nach ihrem offiziellen Launch schlagen werden, bleibt abzuwarten. Wie üblich gilt: Ein Blick auf die PSN-Charts macht deutlich, wie sich zurückliegende Veröffentlichungen behaupten. Welche Spiele habt ihr zuletzt vorbestellt? Oder wartet ihr stets bis zum Lauch?

