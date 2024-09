Horizon Zero Dawn Remastered: Release, PS5-Pro-Support, Upgrade – Neuerungen zusammengefasst

Sony hat auf der State of Play das PS5-Remaster von "Horizon Zero Dawn" angekündigt. Neben technischen Verbesserungen ist auch eine Erneuerung der Dialoge dabei. Wir haben die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst.

Das ursprünglich 2017 für die PlayStation 4 veröffentlichte „Horizon Zero Dawn“ kehrt in einer von Guerrilla Games und Nixxes überarbeiteten Version zurück. Die PS5-Neuauflage verspricht nicht nur visuelle Optimierungen, sondern auch technologische Verbesserungen.

Zugunsten der PS5-Version wurden nicht nur die Grafik und Performance überarbeitet, sondern auch das Sounddesign sowie die Animationen der Charaktere und Umgebungen. Fans können sich in diesem Zuge auch auf eine überarbeitete „Frozen Wilds“-Erweiterung einstellen. Selbst die Dialoge blieben nicht unangetastet.

Zahlreiche Dialoge neu aufgezeichnet

Die überarbeitete Fassung bietet laut Guerilla eine deutlich verbesserte Grafik, die in 4K-Auflösung präsentiert wird. Die Umgebungen, von gefrorenen Bergen bis hin zu dichten Dschungeln, seien nun detaillierter gestaltet.

Darüber hinaus wurden die Charaktermodelle von “Horizon Zero Dawn Remastered” an moderne Standards angepasst. Spieler dürfen sich zudem auf neu vertonte Dialoge sowie verbesserte Motion-Capture-Aufnahmen und flüssigere Animationen freuen.

“Horizon Zero Dawn Remastered bietet über 10 Stunden neu aufgezeichnete Gespräche, Mocap und unzählige grafische Verbesserungen, die dem Spiel die gleiche visuelle Wiedergabetreue verleihen wie der von Kritikern gefeierten Fortsetzung Horizon Forbidden West“, so Guerrilla Games.

„Horizon Zero Dawn“ soll auf der PS5 in einem neuen Glanz erstrahlen.

Ebenfalls wurde für das Remaster der Soundmix “komplett überarbeitet” und der Titel unterstützt in der neuen Version die PS5 Tempest-3D-Audio-Tech inklusive Atmos-Rendering für eine „immersive Klanglandschaft“. Auch am Sounddesign selbst legte das Team Hand an, mit “Hunderten von Verbesserungen sowohl im Spiel als auch in den Zwischensequenzen”.

Zugänglichkeitsfunktion und PS5-Pro-Support

Eine weitere Neuerung ist die Einführung einer optionalen Zugänglichkeitsfunktion, die Ton und haptisches Feedback nutzt, um Spieler auf interaktive Elemente wie Pickups aufmerksam zu machen, die zuvor nur visuell zu erkennen waren. Gleichermaßen wurden “viele der erstmals in Horizon Forbidden West eingeführten Eingabehilfefunktionen” in die Remastered-Version übernommen, darunter zuweisbare Bedienelemente.

“Horizon Zero Dawn Remastered” wird nativ von der PS5 Pro unterstützt und bietet eine Reihe von erweiterten Grafikfunktionen, die die Leistung der Konsole ausschöpfen sollen. Dazu zählen laut Guerrilla Games und Nixxes qualitativ hochwertigere Wolken, verbesserte Tiefenschärfe, realistischere atmosphärische Effekte, größere Sichtweiten sowie optimierte Haut- und Haar-Shader.

Die PC-Version wiederum unterstützt hohe Auflösungen und Technologien wie NVIDIA DLSS 3 und AMD FSR 3.1.

Preisanpassung sorgt für Kritik

Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, alte Spielstände in die Remastered-Version zu übertragen. “Dies ist also eine großartige Gelegenheit, in New Game+ einzutauchen oder mit all euren zuvor freigeschalteten Outfits und Anpassungen in den Fotomodus zurückzukehren“, heißt es dazu.

Spieler, die bereits die PS4- oder PC-Version besitzen, können für 9,99 Euro auf die PS5-Version upgraden. Hierbei erlaubte sich Sony allerdings einen kontrovers diskutierten Schachzug. Mit der Ankündigung des Remasters hat Sony den Preis der digitalen PS4-Version von „Horizon Zero Dawn“ deutlich angehoben. Statt der bisherigen 19,99 Euro kostet die „Complete Edition“ nun 39,99 Euro.

Diese Preisverdopplung betrifft nicht nur den europäischen Raum und hat insbesondere unter langjährigen Fans für Unmut gesorgt, da die PS4-Version zuvor als Teil der „PlayStation Hits“-Reihe zu einem günstigeren Preis verfügbar war.

Sony möchte offensichtlich verhindern, dass Spieler den Preis von “Horizon Zero Dawn Remastered” umgehen, indem sie einfach die PS4-Fassung erwerben und für rund 10 Euro auf die PS5-Fassung hochstufen. Allerdings werden die Disk-Fassungen weiterhin zu einem deutlich niedrigeren Betrag verkauft.

Immerhin: Spieler, die „Horizon Zero Dawn“ während der “Play At Home”-Initiative erhalten haben, düren ebenfalls auf das Upgrade zugreifen.

Weitere Informationen zu Horizon Zero Dawn Remastered auf PLAY3.DE:

Die Veröffentlichung von „Horizon Zero Dawn Remastered“ ist für den 31. Oktober 2024 geplant. Vorbestellungen können ab dem 3. Oktober 2024 vorgenommen werden, sowohl in physischer als auch in digitaler Form.

Weitere Meldungen zu Horizon Zero Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren