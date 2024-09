Horizon Zero Dawn: Sony verdoppelt nach Remaster-Ankündigung den Preis

Parallel zur Ankündigung des "Horizon: Zero Dawn"-Remasters für den PC und die PS5 hob Sony den Preis der PS4-Version im PlayStation Store deutlich an. Ein Schritt, der erwartungsgemäß nicht ohne Kritik seitens der Spieler über die Bühne ging.

Nach den Gerüchten im Vorfeld des Events kündigte Sony das Remaster zum Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ in der aktuellen „State of Play“ offiziell an.

Wie bereits von diversen Insidern bestätigt, erscheint die technisch überarbeitete Neuauflage für den PC und die PS5. In den USA werden für das Remaster 49,99 US-Dollar fällig. Einen Preis für Europa nannte Sony noch nicht und bestätigte lediglich, dass Besitzer der PS4-Version ihre Kopie einem rund zehn Euro teuren Upgrade auf das PS5-Remaster von „Horizon: Zero Dawn“ unterziehen dürfen.

Während die Upgrade-Möglichkeit von der Community positiv aufgenommen wurde, sorgt ein anderer Schritt von Sony aktuell für Kritik. Im Zuge der Ankündigung des Remasters hob Sony im PlayStation Store nämlich den Preis des PS4-Originals von „Horizon: Zero Dawn“ deutlich an.

Preis der digitalen Fassung verdoppelt

Eine Maßnahme, die sowohl für Nordamerika als auch Großbritannien und den Euro-Raum gilt. Bislang bot Sony die „Horizon: Zero Dawn: Complete Edition“ im Rahmen der „PlayStation Hits“-Reihe zum Preis von 19,99 Euro an. Damit ist nun allerdings Schluss.

Wie ein Blick in den PlayStation Store verdeutlicht, wurde der Preis der PS4-Fassung pünktlich zur Ankündigung des Remasters und des damit verbundenen Upgrades verdoppelt. Ab sofort werden 39,99 Euro fällig.

Wer sich die „Horizon: Zero Dawn: Complete Edition“ also günstig sichern und sie zum Preis von zehn Euro dem Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen wollte, schaut zumindest im PlayStation Store in die Röhre. Umgehen könnt ihr die Preiserhöhung im PlayStation Store mit dem Kauf der physischen Fassung.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung bietet beispielsweise Amazon die „Horizon: Zero Dawn: Complete Edition“ zum Preis von 17,99 Euro an.

Diese Neuerungen bietet das Remaster

Im Zuge des Remasters verspricht Guerrilla Games diverse technische Verbesserungen und neue Features. Beispielsweise unterstützt das erste große Abenteuer von Aloy auf der PS5 sowohl die Features des DualSense als auch das 3D Audio.

Des Weiteren bestätigte Guerrilla Games eine native Unterstützung der PS5 Pro, auf der „Horizon: Zero Dawn“ in bisher ungekanntem Glanz erstrahlen soll.

„Zu den verschiedenen Grafikfunktionen, die wir über die PS5-Basisversion hinaus verbessert haben, gehören qualitativ hochwertigere Wolken, eine bessere Schärfentiefe, realistischere atmosphärische Effekte, erhöhte Rendering-Distanz von Laub, verbesserte Shader für Haut und Haare und viele andere Überarbeitungen, die allesamt zu einem unvergleichlichen Erlebnis beitragen“, heißt es zur PS5 Pro-Version.

Die Neuauflage von „Horizon: Zero Dawn“ umfasst den „The Frozen Wilds“-DLC und erscheint am 31. Oktober 2024.

