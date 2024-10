Tomb Raider 4-6: Remaster-Offensive geht mit drei Spielen und 150 Trophäen weiter

Die “Tomb Raider"-Reihe erhält eine neue Remaster-Trilogie. Crystal Dynamics und Aspyr Media aktualisieren die Spiele “Tomb Raider: The Last Revelation", “Tomb Raider: Chronicles" und “Tomb Raider: The Angel of Darkness", wie ein offizielles Video auf YouTube verrät.

An Neuauflagen klassischer Spiele mangelt es in dieser Generation wahrlich nicht. Und die nächsten Remaster stehen längst in den Startlöchern. Dazu gehört die Sammlung “Tomb Raider 4-6 Remastered”, zu der Aspyr Media auf YouTube einen Trailer zeigt.

Die Neuveröffentlichung folgt den Remastern der ersten drei Spiele und setzt die Bemühungen fort, die Klassiker der Reihe in moderner Grafik und mit verbesserter Steuerung für neue Generationen von Spielern zugänglich zu machen.

Hübschere Grafik und weitere Verbesserungen

Crystal Dynamics und Aspyr Media packen in die neue Sammlung überarbeitete Remaster-Versionen von „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider: Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“.

Diese Spiele stammen aus den späten PS1- und frühen PS2-Zeiten und sollen optisch und technisch aufgefrischt werden. Ziel der Entwickler ist es, den Charakteren, Umgebungen und Artefakten neues Leben einzuhauchen, während moderne Features das Spielerlebnis verbessern.

Die Remastered-Versionen der “Tomb Raider”-Klassiker bieten neben einer visuellen Überarbeitung der Spiele auch neue Funktionen. Spieler haben die Möglichkeit, zwischen der neuen und der alten Grafik hin- und herzuschalten, um den direkten Vergleich zu erleben, heißt es auf dem PlayStation-Blog.

Zusätzlich wurde die Steuerung modernisiert, es gibt einen Fotomodus und verschiedene Lebensqualitätsverbesserungen. Die klassischen Panzersteuerungen bleiben als Option erhalten, sodass Retro-Fans auf ihre Kosten kommen. Ebenfalls interessant: Die drei Spiele umfassen nicht weniger als 150 Trophäen.

Besonders „Tomb Raider: The Angel of Darkness“, das erste Spiel der Serie für die PS2, könnte von der Neuauflage profitieren. Der 2003 veröffentlichte Titel gilt als der schwächste Teil der Serie, was unter anderem an der umständlichen Steuerung und dem komplizierten Level-Design lag.

Veröffentlichung und Verfügbarkeit

“Tomb Raider 4-6 Remastered” wird am 14. Februar 2025 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Preis für die Sammlung beträgt 29,99 US-Dollar und vermutlich auch Euro. Weitere Remaster klingen nicht unwahrscheinlich. Mehr als 100 Millionen “Tomb Raider”-Spiele wurden bislang verkauft.

Nachfolgend liefert ein Trailer erste Einblicke:

