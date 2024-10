Call of Duty Black Ops 6: Preload und Launch-Zeiten – Wann geht es los?

Der Preload für „Call of Duty: Black Ops 6" startet in Kürze. Der Termin steht samt Uhrzeit fest und auch zur Freischaltung des Shooters am Veröffentlichungstag liegen Einzelheiten vor.

Am 25. Oktober erscheint mit „Call of Duty: Black Ops 6“ der neueste Teil der Shooter-Reihe. Vorbesteller der digitalen Version erhalten die Möglichkeit, das Spiel vorab herunterzuladen, um pünktlich zum offiziellen Start loszulegen.

Entwickler Treyarch und Publisher Activision haben alle relevanten Details zu den Preload-Zeiten verraten. Und auch die Download-Größen sickerten weitgehend durch.

Preload von Black Ops 6 startet am 21. Oktober 2024

Das Preload-Datum für „Call of Duty: Black Ops 6“ wurde auf den 21. Oktober 2024 festgelegt. An diesem Tag können Spieler ab 18:00 Uhr deutscher Zeit damit beginnen, die benötigten Daten herunterzuladen. Der Preload ist für alle Plattformen bestätigt, darunter PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Spieler haben die Möglichkeit, einzelne Teile von „Call of Duty: Black Ops 6“ separat zu beziehen. Wer beispielsweise keine Story-Kampagne spielen möchte, kann diese Option beim Download auslassen.

Für die PlayStation-Konsolen werden die Größen der Preload-Pakete wie folgt genannt:

PlayStation 5:

PS5 Kampagnen-Paket 1: ca. 16,5 GB

PS5 Kampagnen-Paket 2: ca. 21 GB

PS4 Multiplayer-Paket: noch unbekannt

PlayStation 4:

PS4 Kampagnen-Paket 1: ca. 1,5 GB

PS4 Kampagnen-Paket 2: ca. 16 GB

PS4 Multiplayer-Paket: ca. 12 GB

Unterschiedliche Launch-Zeiten für Konsolen und PC

Der offizielle Launch von „Call of Duty: Black Ops 6“ erfolgt gestaffelt. Konsolenspieler können bereits ab Mitternacht, also am 25. Oktober um 00:00 Uhr deutscher Zeit, in den Kampf einsteigen.

Für PC-Spieler wird der Zugang etwas später freigeschaltet, nämlich um 06:00 Uhr deutscher Zeit. Eine Ausnahme bilden Käufer, die das Spiel über den Microsoft Store erworben haben – diese können ebenfalls ab Mitternacht starten.

Für “Call of Duty: Black Ops 6” gilt verglichen mit den Vorgängern eine Besonderheit: Einen Frühzugriff auf die Kampagne gibt es nicht. Alle Spieler beginnen zur gleichen Zeit, unabhängig von der Edition des Spiels, die sie erworben haben.

Im Gegensatz zum letztjährigen „Modern Warfare 3“ müssen sich Spieler also bis zum offiziellen Launch am 25. Oktober 2025 gedulden. Weitere Einzelheiten zum Preload hält Activision auf dieser Seite bereit.

Download-Größe reduziert

„Call of Duty: Black Ops 6“ profitiert von verschiedenen Maßnahmen, die Activision implementiert hat, um den ausufernden Speicherbedarf der vergangenen Jahre zu reduzieren. So wurde beispielsweise der Battle-Royale-Modus „Call of Duty: Warzone“ vom Hauptspiel getrennt. Dadurch müssen Spieler diesen Modus nicht mehr zwangsläufig zusammen mit dem Hauptspiel herunterladen.

Zusätzlich wurde eine neue Textur-Streaming-Technologie eingeführt, die selten genutzte Inhalte in einen separaten Cache verschiebt. Dabei können die Spieler wählen, ob sie auf ein optimiertes Streaming für bessere Grafik oder ein minimales Streaming zur Reduzierung der Bandbreitenanforderungen setzen möchten.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 offiziell für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Xbox-Spieler können sich passend zum Shooter mit speziellen Controllern und einem neuen Look für ihre Xbox Series X eindecken.

