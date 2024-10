Call of Duty Black Ops 6: Diese Multiplayer-Modi und -Maps sind zum Launch dabei

Call of Duty Black Ops 6:

Activision nähert sich dem Launch von “Call of Duty: Black Ops 6". Zum Start stehen im Multiplayer zahlreiche Modi und Maps zur Verfügung.

“Call of Duty: Black Ops 6” steht kurz vor der Veröffentlichung, was Activision zum Anlass nahm, um sich in einem Blogbeitrag umfangreich zum Multiplayer-Modus des Shooters zu äußern.

Inbegriffen ist eine Auflistung der Multiplayer-Maps und Modi, die zum Launch zur Verfügung stehen. Auch zu anderen Features der kompetitiven Schlachten liegen Informationen vor.

Überblick über die Multiplayer-Modi

Zum Launch bietet “Black Ops 6” insgesamt 16 Multiplayer-Karten, darunter 12 Core 6v6-Karten und vier Strike-Karten, die sowohl im 2v2- als auch im 6v6-Modus spielbar sind. Die verfügbaren Spielmodi umfassen klassische Optionen wie Free-For-All, Team Deathmatch, Domination und Search & Destroy.

Zusätzlich gibt es alternative Modi wie Face Off Domination und Hardcore Quick Play, die ein verändertes HUD und reduzierte Gesundheit bieten. Activision betont, dass regelmäßig neue Modi hinzugefügt werden, um das Spielerlebnis kontinuierlich zu erweitern. Nachfolgend eine Übersicht:

Die Standardmodi umfassen:

Free-For-All (FFA)

Team Deathmatch (6v6)

Domination (6v6)

Search & Destroy (6v6)

Kill Confirmed (6v6)

Hardpoint (6v6)

Gunfight (6v6 und 2v2)

Headquarters (6v6)

Kill Order (6v6)

Control (6v6)

Zusätzlich gibt es alternative Modi:

Face Off Domination (6v6)

Face Off Team Deathmatch (6v6)

Face Off Kill Order (6v6)

Face Off Kill Confirmed (6v6)

Hardcore-Modi:

Die Hardcore Quick Play-Spielmodi bieten ein verändertes HUD, aktiviertes Friendly Fire und reduzierte Gesundheit.

Team Deathmatch

Kill Order

Domination

Hardpoint

Search and Destroy

Kill Confirmed

FFA

Face Off Moshpit

Verfügbare Multiplayer-Karten

“Call of Duty: Black Ops 6” startet mit insgesamt 16 Multiplayer-Karten, die sich in Core- (6v6) und Strike-Karten (2v2/6v6) unterteilen lassen:

Core 6v6-Karten:

Babylon

Derelict

Lowtown

Payback

Protocol

Red Card

Rewind

Scud

Skyline

Subsonic

Vault

Vorkuta

Strike-Karten (2v2/6v6):

Gala

Pit

Stakeout

Warhead

Die meisten Core-Karten sind mittelgroß dimensioniert, vergleichbar mit bestehenden Karten wie “Raid” oder “Summit”.

Weitere Funktionen und Features

Ein zentrales Element von “Call of Duty: Black Ops 6” ist das Omnimovement-System, das Spielern ermöglicht, Bewegungsmechaniken wie Laufen, Rutschen, Springen und Tauchen in jede Richtung zu nutzen.

„Es gibt keinen besseren Weg, sich an alle Omnimovement-Innovationen und Kampfgrundlagen zu gewöhnen, die für die Beherrschung von Black Ops 6 erforderlich sind, als sich in den Trainingskurs auf der Multiplayer-Karte Protocol zu stürzen“, so Activision.

Der Schießstand erlaubt es Spielern, ihre ausgerüsteten Loadout-Waffen zu testen. Hier gibt es Übungspuppen in 10-, 25- und 50-Meter-Intervallen. Hinzu kommen bewegliche Attrappen und wie üblich ein unbegrenzter Munitionsvorrat.

Der Theatermodus, erstmals in der neuen “Call of Duty Engine” verfügbar, ermöglicht es den Spielern, Gameplay-Highlights aufzunehmen und aus verschiedenen Perspektiven abzuspielen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Theatermodus auf PS4 und Xbox One nicht verfügbar ist.

Den gesamten Blogbeitrag zu den Multiplayer-Features von “Call of Duty: Black Ops 6” hält Activision hier bereit. Er geht weit über die genannten Punkte hinaus.

“Call of Duty: Black Ops 6” erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Zum Start wird das Spiel auch im Game Pass verfügbar sein, allerdings nicht mehr für einen Euro.

Der Vorab-Download beginnt auf allen Plattformen am 21. Oktober 2024 um 18 Uhr. In diesem Jahr ist die Downlodgröße aber erstaunlich klein.

