CoD Black Ops 6: Diese Feature fehlt auf PS4 & Xbox One – Treyarch liefert Begründung

Bekanntermaßen erscheint der kommende Shooter "Call of Duty: Black Ops 6" auch für die alten Konsolen PS4 und Xbox One. Wie Treyarch einräumte, werden Spieler auf den alten Konsolen jedoch auf ein Feature verzichten müssen.

Im Interview mit den Kollegen von Windows Central sprachen die Entwickler von Treyarch ausführlich über den Ende Oktober erscheinenden Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“.

Bekanntermaßen erscheint dieser nicht nur für den PC und die aktuellen Konsolen. Des Weiteren versorgen Activision und Treyarch die alten Konsolen PS4 und Xbox One. Wie Yale Miller, Director of Production bei Treyarch, einräumte, warten auf den Konsolen der letzten Generation nicht nur grafische Abstriche.

Darüber hinaus müssen Spieler auf der PS4 und der Xbox One auf den Theater-Mode von „Call of Duty: Black Ops 6“ verzichten. Dieser lässt sich auf den alten Konsolen schlichtweg nicht realisieren, wie Miller ausführte.

Gameplay auf den alten Konsolen soll nicht geopfert werden

Zur Entwicklung auf der PS4 und der Xbox One ergänzte Miller: „Es gibt keine Möglichkeit, all die Dinge auf einer Konsole der letzten Generation zu machen, besonders was die grafische Qualität betrifft. Man kommt an einen Punkt, an dem man die visuelle Qualität und andere Dinge betrachtet.“

„Dann fragt man sich, ob man die CPU oder GPU weiterhin für die Grafik beanspruchen möchte, wobei man möglicherweise das Gameplay opfern müsste. Für uns steht das Gameplay an erster Stelle.“

Weiter führte der Director of Production aus, dass es den Entwicklern auch auf der PS4 und der Xbox One darum gehen wird, die bestmögliche Spielerfahrung, bestehend aus einer für die alten Konsolen beeindruckenden Grafik und einem rasanten Gameplay, zu bieten.

Aufgrund der betagten Hardware der alten Konsole sei allerdings nicht mehr möglich, alle geplanten Features wie im aktuellen Fall den Theater-Mode zu berücksichtigen.

Was hat es mit dem Theater-Mode auf sich?

Der Theater-Mode ermöglicht es den Spielern, ihre letzten Multiplayer-Partien zu speichern und noch einmal Revue passieren zu lassen. Darüber hinaus war es in früheren „Call of Duty“-Titeln möglich, die eigenen Clips zu bearbeiten oder zurechtzuschneiden, um sie beispielsweise auf Social Media zu verbreiten.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Im Gegensatz zu anderen Publishern, die Käufern diverser Sonder-Editionen einen Vorabzugriff auf das Spiel einräumen, verzichtet Activision in diesem Jahr auf solch eine Vorgehensweise.

Zudem gab der Publisher in dieser Woche bekannt, dass die Beta zu „Black Ops 6“ gleich mehrere Rekorde der langlebigen Shooter-Serie brach.

