Call of Duty Black Ops 6: Preload auf PS5 und PC fällt erstaunlich klein aus

Call of Duty Black Ops 6:

In wenigen Tagen startet der Preload des Ende Oktober erscheinenden Shooters "Call of Duty: Black Ops 6". Wie die ersten Zahlen zeigen, fällt der Download in diesem Jahr verhältnismäßig überschaubar aus.

In den vergangenen Jahren äußerten die Spieler immer wieder ihren Unmut darüber, dass die Download- und Installationsgrößen der „Call of Duty“-Titel kontinuierlich zulegten.

Beispielsweise brachte es das 2023 veröffentlichte „Modern Warfare 3“ mit allen Elementen auf die stattliche Größe von mehr als 200 Gigabyte. Nachdem Activision im Sommer Abhilfe ankündigte, liegen ab sofort die ersten Zahlen vor. Wie der Preload des Ende des Monats erscheinenden „Call of Duty: Black Ops 6“ verdeutlicht, fallen die Download-Größen in diesem Jahr in der Tat überschaubarer aus.

Auf dem PC bringen es die Kampagne und der Multiplayer von „Black Ops 6“ zusammengerechnet auf knapp 56 Gigabyte. Auf der PS5 wiederum warten zwei Kampagnen-Pakete mit einer Größe von 16,44 beziehungsweise 20,998 Gigabyte. Zur Download-Größe des Multiplayers auf der PS5 liegt noch keine konkrete Zahl vor. Auf der PS4 sind es 12,1 Gigabyte.

Warzone wurde vom Hauptspiel getrennt

Die im Vergleich mit den Vorjahren deutlich kleineren Downloads sind auf eine Änderung zurückzuführen, auf die Activision im August dieses Jahres näher einging. Zum einen trennten die Entwickler den kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ vom Hauptspiel.

Somit wird dieser nicht mehr automatisch mit dem jeweiligen Hauptspiel heruntergeladen, was für einen deutlich kleineren Download sorgt.

Eine weitere Neuerung betrifft die erweiterte Textur-Streaming-Technologie. Durch diese werden selten genutzte Inhalte in einen Streaming-Cache verschoben, was laut Activision zu einem reduzierten Speicherbedarf führt. Zudem könnten die Spieler bei dem Feature wählen, ob sie auf ein optimiertes Streaming für bessere Grafik oder ein minimales Streaming zur Reduzierung der Bandbreitenanforderungen zurückgreifen möchten.

Alle weiteren Details zu den Maßnahmen, mit denen Activision die Größe von „Call of Duty“-Titeln reduzieren möchte, findet ihr hier.

Wann startet der Preload?

Somit stellt sich abschließend nur noch die Frage, ab wann Vorbesteller die für „Call of Duty: Black Ops 6“ benötigten Daten herunterladen dürfen. Die Antwort: Sowohl auf der PS4 als auch der PS5 startet der Preload des Shooters am 20. Oktober 2024 und somit schon in wenigen Tagen.

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr besteht darin, dass Activision auf den Vorabzugriff für Vorbesteller der Sonder-Editionen verzichtet.

Somit legen alle Spieler unabhängig von der erworbenen Edition am 25. Oktober 2024 los. Versorgt werden der PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Neben einer Kampagne, die uns in die politischen Wirren rund um den Golfkrieg Anfang der Neunziger Jahre verfrachtet, bietet „Black Ops 6“ zudem eine umfangreiche Mehrspieler-Komponente.

Auch der obligatorische Zombie-Modus, der dieses Jahr diverse neue Elemente umfasst, darf natürlich nicht fehlen.

