Call of Duty Black Ops 6: Kampagne mit Early Access? Activision sorgt für Klarheit

Vorbestellen und früher loslegen? Mit "Call of Duty: Black Ops 6" ist das in diesem Jahr nicht möglich. Activision hat den Verzicht auf einen Early Access thematisiert.

In den vergangenen Jahren konnten Vorbesteller von “Call of Duty”-Spielen die Kampagne mitunter Tage vor dem offiziellen Launch spielen. Diese Möglichkeit diente nicht zuletzt dazu, den Spielern genügend Zeit für den Story-Modus zu geben, bevor sie sich in die Multiplayer-Schlachten stürzen.

Beim diesjährigen Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“ verzichtet Activision jedoch darauf. Der Publisher hat noch einmal bestätigt, dass es in diesem Jahr keinen Early Access zur Kampagne geben wird.

Fans sollen alle Modi gleichzeitig spielen können

Zum diesjährigen Verzicht auf den Kampagnen-Early-Access betont Activision auf der Support-Seite des Shooters zunächst, dass sich das Team voll auf den 25. Oktober 2024 konzentriert. Man freue sich auf alles, was das Spiel in den Bereichen Kampagne, Multiplayer und Zombies zu bieten habe.

Im weiteren Verlauf erfolgte die Erläuterung: “In diesem Jahr haben wir uns dazu entschlossen, sicherzustellen, dass die Community gleichzeitig alle gewünschten Modi ausprobieren kann. Und so gibt es am 25. Oktober wieder einen großen, globalen Starttermin.”

Geplant sei somit “kein Early-Access-Takt für Black Ops 6, sondern nur ein Countdown bis zur Veröffentlichung”. Beim Vorgänger konnten Vorbesteller bis zu sieben Tage früher auf das Schlachtfeld ziehen.

Durch den Verzicht auf den Early Access zur Kampagne müssen Spieler nun selbst entscheiden, wie sie ihre Zeit nach dem weltweiten Release von „Call of Duty: Black Ops 6“ aufteilen. Da sich viele Fans der Reihe vor allem für die Multiplayer-Gefechte interessieren, könnte dieser Part zur ersten Anlaufstelle werden.

„Call of Duty: Black Ops 6“ wird weltweit am 25. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Spieler können sich durch eine Kampagne, Multiplayer-Modi sowie den beliebten Zombie-Modus schnetzeln. Auch unabhängig vom Early Access: In den neusten Vorbesteller-Charts ist der Shooter auf den vorderen Plätzen vertreten.

