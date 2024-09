PS5 & PS4: Diese Spiele und Editionen werden besonders häufig vorbestellt

Die aktuellen Vorbesteller-Charts des PlayStation-Stores verdeutlichen einmal mehr, welche Download-Spiele bei PS4- und PS5-Besitzern besonders punkten. Dabei sind es häufig die erweiterten und teureren Editionen, die vor dem eigentlichen Launch des Spiels im virtuellen Warenkorb landen.

Die Spitze der Vorbestellerliste beansprucht derzeit die „Ultimate Edition“ von “EA Sports FC 25”. Diese Ausgabe, die am 20. September 2024 erscheint, bietet für 109,99 Euro neben zusätzlichen Inhalten auch sieben Tage früheren Zugang zum Spiel.

Auch die Standard-Edition des Fußballspiels, die am 27. September 2024 folgt, hat sich mit ihrem günstigeren Preis von 79,99 Euro in den Charts platziert, allerdings auf Rang 8.

Black Ops 6 und Space Marine 2 in mehreren Editionen vertreten

Ein weiteres populäres Spiel ist der Shooter “Call of Duty: Black Ops 6”, der in zwei unterschiedlichen Versionen häufig vorbestellt wird. Das „Cross-Gen Bundle“ belegt den zweiten Platz, während die „Vault-Edition“ direkt folgt. Beide Editionen erscheinen am 25. Oktober 2024 und bieten zusätzliche Inhalte wie den Battle-Pass und In-Game-Währung.

Zudem ist “Warhammer 40,000: Space Marine 2” in den Charts vertreten – unter anderem mit der „Ultra Edition“ zum Preis von 109,99 Euro. Käufer starten dank eines Frühzugangs heute in das Spiel, was auch für Inhaber der Gold-Edition gilt. Damit ist es zugleich der letztmalige Auftritt in der Rangliste der Vorbestellungen.

Darüber hinaus hat sich „Dragon Ball: Sparking! Zero“ mit der „Ultimate Edition“ und der „Deluxe Edition“ etabliert. Beide Editionen werden am 11. Oktober 2024 veröffentlicht und bieten neben dem Hauptspiel exklusive In-Game-Objekte und Vorteile.

Ein weiteres Highlight ist “Assassin’s Creed Shadows”. Die “Ultimate Edition” des Spiels bietet für 129,99 Euro unter anderem einen dreitägigen Frühzugang. Auch die Standard-Edition konnte sich einen Platz in den Vorbesteller-Charts sichern. Der Release ist für November 2024 geplant.

Nachfolgend die neuste Top 20, die auf den „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation-Store basiert:

EA Sports FC 25 Ultimate Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 €79,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Gold Edition €99,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Ultra Edition €109,99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 €69,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 EA Sports FC 25 €79,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition €119,99 Landwirtschafts-Simulator 25 €59,99 Dragon Ball: Sparking! Zero €79,99 NHL 25 Deluxe Edition €109,99 Test Drive Unlimited Solar Crown €59,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Deluxe Edition €109,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Dragon Age: The Veilguard – Deluxe Edition €99,99 Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle €89,99 Lollipop Chainsaw RePop €44,99 Silent Hill 2 Deluxe Edition €79,99 Assassin’s Creed Shadows €79,99

Es bleibt abzuwarten, ob sich die häufig vorbestellten Titel auch nach dem Release in den Verkaufscharts durchsetzen werden. Die Juli-Charts aus dem PlayStation-Store sind hier verlinkt.

