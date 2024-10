Xbox Game Pass: 1-Euro-Test-Version vor Launch von Black Ops 6 entfernt

Microsoft hat für den Xbox Game Pass vor dem Start von „Call of Duty: Black Ops 6" das 1-Euro-Testangebot zurückgezogen, was bei den Spielern Unmut aufkommen ließ.

Microsoft hat das 14-tägige Testangebot für den Xbox Game Pass zum Preis von einem Euro gestoppt. Dieses Angebot war bisher ausschließlich für Neukunden verfügbar, die noch kein bestehendes Game-Pass-Abonnement hatten.

Die Entscheidung kommt weniger als zwei Wochen vor der Veröffentlichung von “Call of Duty: Black Ops 6”. Spieler müssen vorerst reguläre Abonnementpreise bezahlen oder den Shooter kaufen. Die Maßnahme folgt einem ähnlichen Vorgehen wie bei der letztjährigen Veröffentlichung von „Starfield“.

Black Ops 6 gibt es auf Xbox-Konsolen mit dem 17,99-Euro-Abo

Überraschend kommt der Wegfall des 1-Euro-Angebotes letztlich nicht: Microsoft plant, „Call of Duty: Black Ops 6“ als Day-One-Titel direkt im Game Pass anzubieten.

Es ist der erste Teil der Reihe, der am Veröffentlichungstag über den Game-Pass zugänglich ist. Activision Blizzard hatte sich lange Zeit gegen das Abo entschieden. Seit der Übernahme des Publishers hat allerdings Microsoft die Fäden in der Hand. Die Redmonder hoffen, dass die hohe Popularität der Serie neue Abonnenten anzieht.

Das 1-Euro-Testabo hätte allerdings die Einnahmen reduziert. Zwar zielen “Call of Duty”-Spiele vorrangig auf Multiplayer-Fans ab. Gleichzeitig bieten sie eine actionreich inszenierte Kampagne, die sich oft in weniger als zehn Stunden durchspielen lässt. Mit dem Testabo hätten sich Interessenten für einen Bruchteil des Verkaufspreises von rund 80 Euro durch die Kampagne von “Call of Duty: Black Ops 6” schießen können.

Innerhalb der Community hagelte es erwartungsgemäß Kritik: „Stell dir vor, du hast eines der reichsten Unternehmen der Welt und verlangst bereits viel zu viel für den Game-Pass, und es wäre immer noch nicht genug“, meint etwa ein X-User.

Doch auch der reguläre Preis bietet eine deutliche Ersparnis, sofern Spieler nur an der Kampagne interessiert sind. Den Xbox Game Pass Ultimate gibt es für 17,99 Euro pro Monat. Die niedrigeren Stufen Core (6,99 Euro) und Standard (12,99 Euro) umfassen hingegen keine Day-One-Releases.

Diese Preisstruktur wurde nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in diesem Jahr eingeführt:

Günstiger kommen PC-Spieler davon. Hier sind Day-One-Releases weiterhin im Standardabo enthalten, das mit 11,99 Euro zu Buche schlägt.

„Call of Duty: Black Ops 6“ wird am 25. Oktober 2024 auf den üblichen Plattformen erhältlich sein. Auch PS5-Spieler kommen in den Genuss des diesjährigen Shooters. Ob die PS5 Pro unterstützt wird, bleibt abzuwarten. Im PlayStation-Store tauchte das Enhanced-Label bislang nicht im Eintrag des Shooters auf.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6, Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren