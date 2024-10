CoD Black Ops 6: Sorgt das Setting für Kontroversen? Erstes Land blockiert den Release

Mit dem in der nächsten Woche erscheinenden „Call of Duty: Black Ops 6“ möchten Activision und Treyarch das enttäuschende „Modern Warfare 3“ aus dem letzten Jahr vergessen machen.

Kurz vor dem Release sorgt der Shooter jedoch nicht aufgrund der spielerischen Umsetzung für Schlagzeilen. Stattdessen berichtet IGN, dass sich Activision und Treyarch in Kuwait mit einer unerfreulichen Entwicklung konfrontiert sehen. Demnach haben sich die Behörden des Golfstaats dazu entschieden, den Release von „Call of Duty: Black Ops 6“ zu blockieren.

Eine Tatsache, die ein Sprecher von Activision gegenüber IGN bestätigte. Weiter hieß es in dem Statement, dass der Publisher darauf hofft, dass die Behörden ihre Entscheidung noch einmal überdenken.

Activisions Statement im Wortlaut

„Call of Duty: Black Ops 6 wurde für einen Release in Kuwait nicht freigegeben“, so der Sprecher von Activision gegenüber IGN. „Der Titel wird in dieser Region vorerst nicht verfügbar sein. Daher werden alle Vorbestellungen in Kuwait storniert und an den ursprünglichen Kaufort zurückerstattet.“

„Wir bleiben jedoch zuversichtlich, dass die örtlichen Behörden ihre Entscheidung überdenken und den Spielern in Kuwait ermöglichen werden, dieses brandneue Erlebnis der Black Ops-Serie zu genießen“, heißt es weiter.

Zu den Gründen, die zur Entscheidung der Behörden in Kuwait führten, liegt keine offizielle Bestätigung vor.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Setting von „Call of Duty: Black Ops 6“ in dem Land am persischen Golf für Kritik sorgte und zum vorläufigen Aus des Shooters in Kuwait führte.

Ein Shooter in den Wirren des Zweiten Golfkriegs

Die Geschichte von „Black Ops 6“ setzt in den frühen 1990er Jahren ein und thematisiert unter anderem den Zweiten Golfkrieg, der in Kuwait ein bis heute anhaltendes nationales Trauma auslöste. Mit der seinerzeit viertgrößten Armee der Welt überfiel der irakische Diktator Saddam Hussein im August 1990 Kuwait und besetzte das Land.

Im Januar 1991 begann eine internationale Koalition unter der Führung der USA damit, Kuwait zu befreien. Bis heute belasten die massiven Zerstörungen und politischen Verwerfungen, für die der Überfall des Iraks auf Kuwait sorgte, das Verhältnis beider Länder.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Im Gegensatz zu den letzten Jahren verzichtet Activision dieses Mal auf einen Vorabzugriff für Vorbesteller der Sonder-Editionen. Somit legen alle Käufer am gleichen Tag los.

