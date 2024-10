PSN Sale mit 90 Prozent: Packendes Batman-Abenteuer zum Bestpreis abgreifen

Zwar kam mit „Batman: Arkham Shadow“ kürzlich ein neues Spiel rund um den ikonischen Superhelden aus dem DC-Universum auf den Markt. Allerdings handelt es sich dabei um einen Virtual-Reality-Titel, der exklusiv für die Headsets Meta Quest 3 und Meta Quest 3S zur Verfügung steht.

Wer sich lieber auf „normale Weise“ in ein Abenteuer mit dem Caped Crusader stürzen möchte, sollte dem offiziellen PlayStation Store dieser Tage einen Besuch abstatten.

Batman Return to Arkham so günstig wie nie zuvor

Vor fast genau acht Jahren feierte die Sammlung „Batman: Return to Arkham“ ihr Debüt auf der PS4 und der Xbox One. Darin sind mit „Batman: Arkham Asylum“ und „Batman: Arkham City“ zwei der wohl besten Spiele des Arkham-Franchise enthalten. Im Vergleich zu den Originalversionen bieten sie nicht nur eine überarbeitete Grafik, sondern auch alle bisher veröffentlichten Zusatzinhalte in Form von DLCs sowie anderen Download-Paketen.

Beim Kauf von „Batman: Return to Arkham“ im PlayStation Store winkt derzeit ein Rabatt in Höhe von 90 Prozent. Somit kostet die Superhelden-Sammlung gerade mal 4,99 Euro, normalerweise schlägt sie mit 49,99 Euro zu Buche. Günstiger war sie im PSN bisher noch nie zu haben.

Wer nun mit dem Gedanken spielt, sich „Batman: Return to Arkham“ zum absoluten Tiefstpreis zuzulegen, sollte damit lieber nicht allzu lange warten. Der aktuelle Deal ist zeitlich begrenzt und läuft lediglich bis zum 7. November 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit. Danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig.

Wird es weitere Batman-Spiele geben?

Eine offizielle Ankündigung steht bisher zwar aus. Doch in den vergangenen Wochen sind mehrfach Berichte aufgetaucht, denen zufolge es schon bald ein weiteres Batman-Spiel aus dem Arkham-Franchise geben könnte.

Entwickler Rocksteady Studios scheint nach dem großen Desaster mit „Suicide Squad: Kill the Justice League“ wieder zu den eigenen Wurzeln zurückkehren zu wollen. Somit könnte es durchaus sein, dass das Team in absehbarer Zeit wieder Batman entfesseln wird.

