Batman: Neues Spiel im Matt-Reeves-Universum in Arbeit – Gerücht

Ein neues "Batman"-Spiel, das im Universum des von Matt Reeves erschaffenen "The Batman" angesiedelt ist, befindet sich in der Produktion, berichtet ein Film-Insider.

Auf ein weiteres “Batman”-Spiel warten Fans schon länger. Allerdings scheint Bewegung in die Sache zu kommen, auch abseits des bereits angekündigten VR-Titels.

Ein Bericht des Film-Insiders Matthew Belloni auf Puck News legt nahe, dass ein Spiel in der Produktion ist, das auf der von Matt Reeves erschaffenen Interpretation von „The Batman“ aufbaut. Der Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle wurde 2022 veröffentlicht. Die Kritiken fielen gut bis sehr gut aus.

Zu wertvoll, um abgestoßen zu werden

Matthew Belloni holt in seinem Bericht zunächst etwas aus und betont, dass AT&T im Jahr 2020 versucht hatte, die Videospielesparte von Warner Bros. Interactive Entertainment für vier Milliarden US-Dollar zu verkaufen, sich jedoch später entschied, sie als „zu wertvoll zum Abstoßen“ einzustufen.

Unter der Führung von David Zaslav kam man zu dem Schluss, dass die Sparte strategisch wichtig bleibt, insbesondere da die verschiedenen Abteilungen von Warner Bros. Discovery enger zusammenarbeiten. Als Beispiele nannte der Insider die kommenden „Penguin“-HBO-Serie als auch das erwähnte “Batman”-Spiel.

Beide Projekte sollen im selben Universum angesiedelt wie der “Batman”-Film aus dem Jahr 2022. Allerdings gebe es keine Hinweise darauf, dass sich das Spiel um den Pinguin drehen wird. Vielmehr sei es wahrscheinlicher, dass Batman selbst den hauptsächlichen Teil der Handlung einnimmt. Informationen zum neuen Videospiel liegen allerdings noch nicht vor.

Zunächst erscheint mit Batman Arkham Shadow ein VR-Spiel

Vor dem mutmaßlichen neuen “Batman” auf Basis des 2022er Films erwartet die Fans ein ganz anderes Spiel im düsteren Universum. „Batman: Arkham Shadow“, ein Virtual-Reality-Titel, der exklusiv für Meta Quest 3 entwickelt wurde, soll Ende 2024 erscheinen.

Es verspricht eine immersive Erfahrung in Gotham City. Das düstere Setting des Spiels wurde bereits in einem ersten Teaser-Trailer angedeutet, der jedoch nur wenige Einblicke in das Spiel bot. Im Rahmen der Gamescom 2024 folgte Gameplay:

„Batman: Arkham Shadow“ ist das zweite VR-Spiel in diesem Universum. “Batman: Arkham VR”, das zusammen mit dem ursprünglichen PlayStation VR-Headset veröffentlicht wurde, erschien bereits 2016.

Weitere Meldungen zu Batman.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren