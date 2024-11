PS5 Pro: Gameplay aus Demon’s Souls, Demon’s Souls, Veilguard und mehr

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der PS5 Pro rückt das optimierte Spielerlebnis in den Fokus: Titel wie „Dragon’s Dogma 2“ und „Marvel’s Spider-Man 2“ profitieren von den verbesserten Hardware-Spezifikationen, die sowohl die Performance als auch die Grafikqualität anheben sollen.

Zu den wesentlichen Neuerungen zählt die Fähigkeit der PS5 Pro, Spiele in 4K-Auflösung bei gleichzeitig 60 Bildern pro Sekunde darzustellen, was sich vor allem bei optisch aufwendigen Titeln bemerkbar machen dürfte.

Reichlich Gameplay mit 4K und 60 FPS

Eindrücke von PlayStation und Tech-Experten zeigen, dass etwa „Marvel’s Spider-Man 2″ auf der neuen Konsole nicht nur flüssiger laufen kann, sondern auch Raytracing-Effekte besser zur Geltung kommen. Auf YouTube landeten mittlerweile viele weitere Gameplay-Clips, die auf der PS5 Pro basieren.

Dazu gehören Videos zu “Dragon Age: The Veilguard”, “Demon’s Souls”, “The Last of Us Part 2”, “Dragon’s Dogma 2” und weiteren Games. Das zuletzt genannte Spiel profitiert etwa vom Performance-Boost und läuft stabiler im Vergleich zur PS5-Basiskonsole.

Die nachfolgenden Videos mit Szenen von Spielen auf der PS5 Pro liegen jeweils in einer 4K-Auflösung vor. Aufgrund der Komprimierung und der fehlenden Gegenüberstellung lassen sich die Verbesserungen nicht vollends einschätzen. Aber für alle Leute, die ungeduldig auf die Lieferung ihrer PS5 Pro warten, dienen die Gameplay-Aufzeichnungen ein wenig zur Zeitüberbrückung.

The Last of Us Part 2 Remastered

Dragon Age: The Veilguard

Monster Hunter Wilds

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man 2

Dragon’s Dogma 2

Auch PS4-Spiele sollen von der PS5 Pro beflügelt werden

Ältere PS4-Spiele profitieren auf der PS5 Pro im besten Fall von der neuen „Game Boost“-Funktion. Dazu gehört „Red Dead Redemption 2“, das im folgenden Video zu sehen ist. Ebenso lässt sich bei „Bloodborne“ eine leicht höhere Bildqualität feststellen, wie ein vorheriger Bildvergleich deutlich machte. Hierbei kommt eine Funktion zum Einsatz, die bei unterstützten PS4-Spielen die Auflösung erhöhen kann.

Red Dead Redemption 2

Die Grafikleistung der PS5 Pro wird jüngsten Angaben zufolge durch eine AMD RDNA-GPU mit 16,7 Teraflops (TFLOPS) gestützt. Ebenfalls profitieren Spiele künftig vom KI-Upscaling PSSR, mit dem die gesteigerte Hardware-Power noch einmal effizienter eingesetzt werden kann.

Die PS5 Pro wird in dieser Woche weltweit auf den Markt gebracht. Nach wie vor gilt: Vorbestellungen sind weiterhin zum Preis von 799,99 Euro möglich.

