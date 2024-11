PS5 Pro: 16,7 TFLOPS, Maße und mehr – Spezifikationen durchgesickert

Die PS5 Pro steht kurz vor der Markteinführung. Einige Leute kamen bereits in den Besitz der Mid-Gen-Konsole, was offenbar die finalen Spezifikationen zutage förderte. Inbegriffen sind TFLOPS-Angaben und die Maße der Konsole.

Die PS5 Pro erscheint am kommenden Donnerstag. Der inoffizielle Verkauf begann aber längst, sodass immer mehr Spieler im Besitz der 800 Euro kostenden Konsole sind. Darauf aufbauend könnten die finalen Spezifikationen durchgesickert sein.

Davon berichtet unter anderem der in der Regel gut informierte Tom Henderson auf Insider Gaming, der auf einen Leak des X-Users “brunno_fast” verweist. Dieser habe eine Übersicht über die endgültigen Spezifikationen durchsickern lassen. Abgelichtet sind sie auf einem geteilten Foto.

GPU der PS5 Pro mit 16,7 TFLOPS

Die geleakten Angaben müssen noch mit Vorsicht genossen werden. Aber sollten sie sich bestätigen, lässt sich der TFLOPS-Boost gegenüber der zuvor kommunizierten Angabe besser einordnen.

Die Grafikleistung der PS5 Pro wird laut Leak durch eine AMD RDNA-GPU mit 16,7 Teraflops (TFLOPS) unterstützt, was eine deutliche Steigerung gegenüber der PlayStation 5 darstellt.

Diese Angabe gewährt einen besseren Vergleich mit anderen Konsolen:

PS5: bis zu 10,28 TFLOPS, 36 CUs bei 2,23 GHz

Xbox Series X: 12,15 TFLOPS, 52 CUs bei 1,825 GHz

Xbox Series S: 4 TFLOPS, 20 CUs bei 1,565 GHz

In zuvor geleakten Entwicklerunterlagen wurde die Leistung der PS5-Pro-GPU mit 33,5 Teraflops angegeben, was allerdings kein Widerspruch ist. Digital Foundry schrieb schon im vergangenen Mai: “Ein Teil der Erklärung liegt in der RDNA 3-Architektur mit ihrer Dual-Issue-FP32-Unterstützung, die die Anzahl der verarbeiteten Anweisungen verdoppelt, die Spieleleistung jedoch normalerweise nicht verdoppelt.”

Das heißt, die RDNA 3-Architektur kann theoretisch doppelt so viele FP32-Operationen gleichzeitig ausführen, wenn die Bedingungen optimal sind. Die eher theoretische Verdopplung der verarbeiteten Anweisungen wird jedoch nicht immer effektiv genutzt, da viele Szenarien in Spielen diese spezifische Art der FP32-Berechnung nicht durchgängig auslasten können.

Auch Sony selbst spricht von keiner Vervielfachung der Grafikleistung: Der Hersteller gibt an, dass die PS5 Pro bis zu 45 Prozent schneller rendert und zwei- bis dreimal mehr Raytracing-Leistung bietet. Hinzu kommt die PSSR-Technologie mit dem KI-gestützten Upscaling, das die Leistung der PS5 Pro noch einmal effizienter einsetzt, sodass der Vergleich der reinen TFLOPS-Zahlen nicht das zu erwartende Endergebnis widerspiegelt.

Passend dazu:

CPU, SSD und RAM

Verbaut ist in der PS5 Pro ein Custom-Single-Chip-Prozessor auf Basis einer x86-64-AMD Ryzen Zen 2-CPU mit 8 Kernen und 16 Threads, was der CPU der Basiskonsole entspricht.

Zur Ausstattung der PS5 Pro gehört außerdem eine SSD mit einer Kapazität von 2 TB, verglichen mit den 825 GB der Standard-PS5. In der PS5 Slim wuchs der Speicherplatz auf 1 TB an. In allen Fällen muss der nötige Systemspeicher abgezogen werden. Und wie bei den vorherigen Modellen lässt sich der Speicherplatz mit einem zusätzlichen SSD-Modul erweitern.

In Bezug auf den Arbeitsspeicher ergänzt ein 2-GB-DDR5-RAM für Betriebssystemfunktionen die 16 GB GDDR6-RAM, die primär für die Grafikverarbeitung vorgesehen sind.

Größe, Anschlüsse und Netzwerkfunktionen

Das Design der PS5 Pro bleibt verglichen mit den anderen Modellen noch recht kompakt, wobei die Abmessungen laut Leak 388 mm x 89 mm x 216 mm (liegend Breite x Höhe x Tiefe) betragen. Bei der PS5 Slim (ohne Laufwerk) sind es 358 × 80 × 216 mm.

In puncto Netzwerkfähigkeit unterstützt die PS5 Pro den neuen WiFi-7-Standard sowie Bluetooth 5.1 und ist damit zukunftssicher für schnelle Internetverbindungen und nahtlose Drahtloskommunikation.

Zusätzlich werden in den Spezifikationen die Anschlüsse erwähnt: Die PS5 Pro bietet zwei USB-Typ-A-Anschlüsse (10 Gbps) sowie zwei USB-C-Anschlüsse, von denen einer mit SuperSpeed USB 10 Gbps kompatibel ist.

Die maximale Leistungsaufnahme der PS5 Pro liegt laut Spec-Leak wiederum bei 390 Watt. Beim Basismodell sind es um die 350 Watt.

Die geleakten PS5-Pro-Spezifikationen in der Übersicht

Hauptprozessor

Benutzerdefinierter Single-Chip-Prozessor

CPU: x86-64 AMD Ryzen „Zen2“, 8 Kerne/16 Threads

GPU: 16,7 TFLOPS, Grafik-Engine AMD Radeon RDNA

Speicher

GDDR6 16 GB

DDR5 2 GB

Speicher

Custom-SSD mit 2 TB

Eingang/Ausgang

USB Type-A-Anschluss (SuperSpeed USB – 10 Gbps) x2

USB Type-C-Anschluss (Hi-Speed USB)

USB Type-C-Anschluss (SuperSpeed USB – 10 Gbps)

Erweiterungsanschluss für SSD M.2 (Key M)

Laufwerkschacht

Netzwerk

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

Bluetooth 5.1

AV-Ausgang

HDMI OUT-Port

Stromanforderungen

100-240 V~, 4,2-1,7 A

50/60 Hz

Nennleistung

390 W

Abmessungen (ausgenommen vorstehende Teile)

Ca. 388 × 89 × 216 mm (Breite × Höhe × Tiefe)

Gewicht

Ca. 3,1 kg

Betriebstemperatur

5 ºC bis 35 ºC

Weitere Meldungen zur PS5 Pro:

Sony plant die weltweite Veröffentlichung der PS5 Pro für den 7. November 2024. Die Konsole wird somit rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in den Handel kommen. Vorbestellungen sind weiterhin möglich.

Weitere Meldungen zu PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren