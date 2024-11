PS5 Pro: Teardown-Video lässt unter die Haube der neuen Konsole schauen

Wenige Tage vor der offiziellen Markteinführung der neuen Sony-Konsole erreichte uns ein Teardown-Video zur PS5 Pro. In diesem Video ermöglicht man uns einen ausführlichen Blick auf das Innenleben des Mid-Gen-Upgrades.

In der kommenden Woche erscheint mit der PS5 Pro das leistungsstarke Mid-Gen-Upgrade zur PS5. Nachdem uns in den letzten Wochen regelmäßig technische Details erreichten, steht ab sofort ein Teardown-Video zur neuen Konsole bereit.

Das besagte Video wurde vom Youtube-Kanal „TAG“ zur Verfügung gestellt und bringt es auf eine Laufzeit von mehr als 20 Minuten. „TAG“ beginnt zunächst mit einem kleinen Unboxing der PS5 Pro, ehe es ans Eingemachte geht. Nach und nach entfernen die Redakteure diverse Hardware-Komponenten der PS5 Pro und nehmen diese unter die Lupe.

Darunter den Lüfter, die Kühlkörper oder das technische Innenleben der Konsole. Alles in allem wird uns also ein ausführlicher Blick auf die Hardware-Architektur der PS5 Pro ermöglicht.

Was bietet die PS5 Pro?

Die PS5 Pro erscheint am 7. November 2024 zum Preis von 799,99 Euro. Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, liefert Sony die neue Konsole ohne ein Laufwerk aus. Dieses müsste unter Umständen zum Preis von knapp 120 Euro separat erworben werden.

Wie Sony in der offiziellen Ankündigung verriet, bietet die PS5 Pro im Vergleich mit den älteren PS5-Modellen diverse technische Verbesserungen. Vor allem im Bereich der GPU legte das Mid-Gen-Upgrade deutlich zu.

Die zusätzliche Leistung dürfte unter anderem zu mehr Spielen führen, die in 4K und 60FPS dargestellt werden.

Sichtbare Sprünge dürfen wir zudem im Bereich des Raytracings erwarten, das auf der PS5 Pro von der zusätzlichen Leistung und optimierten Technologien gleichermaßen profitiert. Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter der PlayStation Spectral Super Resolution oder kurz PSSR genannten Upscaling-Technik.

PSSR ermöglicht es den Entwicklern, ihre Spiele intern in niedrigeren Auflösungen zu rendern und diese anschließend auf 4K zu skalieren. Im Vergleich mit anderen KI-Upscaling-Techniken soll PSSR ersten Tests zufolge sehr gute Ergebnisse erzielen.

Mehr Speicherplatz, 8K und aktuelle WLAN-Standards

Im Bereich des SSD-Speichers besserte Sony ebenfalls nach und versah die PS5 Pro mit einem zwei Terabyte großen Speicher. Ebenfalls an Bord befinden sich die Unterstützung von Wi-Fi 7 sowie der 8K-Auflösung. Wie Sony Ende September anmerkte, sollten wir erst einmal nicht mit vielen Spielen rechnen, die Gebrauch von der 8K-Auflösung machen.

Stattdessen sieht Sony in der 8K-Auflösung ein optionales Feature, das in der Welt der Videospiele erst in ein paar Jahren relevant werden dürfte.

Zum Launch der PS5 Pro am 7. November 2024 warten zahlreiche Spiele auf euch, die für die neue Konsole optimiert wurden und technische Verbesserungen wie eine bessere Grafik, eine höhere Auflösung oder stabilere Framerates bieten. Eine vorläufige Liste mit zahlreichen bekannten Namen findet ihr hier.

In einem aktuellen Interview wies Sony Interactive Entertainment-CEO Hideaki Nishino darauf hin, dass wir unsere Erwartungen an die PS5 Pro in einem realistischen Rahmen halten und nicht von einer Next-Gen-Erfahrung ausgehen sollten.

Stattdessen gehöre die PS5 Pro immer noch zur PS5-Familie und richte sich an Spieler, die gewillt sind, etwas mehr Geld für eine bessere Technik auszugeben.

