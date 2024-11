PS5 Pro: Mid-Gen-Konsole hat offenbar einen überraschenden Vorteil

Mit der baldigen Markteinführung der PS5 Pro richten sich die Augen vieler Technikbegeisterter auf die Details der Konsole. Und es scheint, dass Sony zugehört und ein Problem vorheriger Konsolen behoben hat.

Ein in den sozialen Medien geteiltes Bild deutet darauf hin, dass Sony diesmal auf verbesserte Reparaturmöglichkeiten Wert legt. Ein Aspekt steht besonders im Fokus: Ein scheinbar neuer Steckplatz für die CMOS-Batterie, der den Austausch dieser Hardwarekomponente erleichtern dürfte.

CMOS-Batterie lässt sich wohl ganz einfach austauschen

Die CMOS-Batterie spielt eine wesentliche Rolle im Betrieb von Konsolen, da sie für die Speicherung grundlegender Systeminformationen notwendig ist und damit nicht zuletzt die Systemuhr antreibt.

Bei einem Defekt oder einer leeren Batterie können Einschränkungen in der Funktionalität auftreten, was in der Vergangenheit bei der PS4 zu Problemen führte. Ein Update von Sony sorgte zwar für eine Lösung. Dennoch bleibt der physische Austausch der CMOS-Batterie für manche Nutzer eine Hürde. Es ist eine Schwierigkeit, die Sony mit der PS5 Pro anscheinend entschärfen möchte.

Ein Bild, das aktuell in sozialen Medien die Runde macht, zeigt einen Steckplatz auf der Rückseite der PS5 Pro. Er könnte darauf hindeuten, dass die CMOS-Batterie künftig einfacher erreicht und ausgetauscht werden kann, was auf Reddit und Co. auf Begeisterung stieß: “Es wurde auch ZEIT“, schrieb etwas ein User. „Hoffentlich folgt die PlayStation 6 diesem Beispiel.”

Bald sollten wir Gewissheit haben: Medien und Influencer haben zunehmend Zugang zur Konsole, jedoch sind detaillierte Reviews und Einblicke derzeit noch unter Embargo – was Händler offenbar wenig interessiert.

PS5 Pro landet bei immer mehr Leuten

Interessant ist auch eine andere Designentscheidung in Bezug auf die PS5 Pro: Die Konsole wird auf der Verpackung als „disc-free“ vermarktet, was sie in der öffentlichen Wahrnehmung zur primär digitalen Plattform macht.

Auf der Verpackung ist der Verzicht auf das Laufwerk ebenfalls durch ein durchgestrichenes Blu-ray-Symbol ersichtlich, wie in einem Tweet noch einmal deutlich wird. Erstmals sehen wir das Symbol aber nicht.

Well, the time has arrived to get Professional.

Work ahead!

Thanks @PlayStationUK for providing me early review hardware. pic.twitter.com/bukNXGXkuU — Michael T (@N_X_G) October 31, 2024

Bekanntlich kann aus der PS5 Pro kurzerhand eine Disk-Konsole gemacht werden. Für Nutzer, die physische Spiele bevorzugen, bietet Sony ein optionales Blu-ray-Laufwerk zum Preis von etwa 120 Euro an. Es ist das Modell, das auch mit der PS5 Slim kompatibel ist.

Der Haken: Aufgrund des weitgehenden Ausverkaufs lässt sich das Laufwerk nicht ohne Weiteres in den Warenkorb packen.

Die PlayStation 5 Pro wird am 7. November 2024 weltweit in den Handel gebracht. In Deutschland beträgt der Verkaufspreis 799,99 Euro. Vorbestellungen sind weiterhin möglich.

