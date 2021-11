PS5: Spielfunktionalität trotz leerer CMOS-Batterie

Nachdem die PS4 vor einigen Wochen von der CMOS-Problematik befreit werden konnte, scheint nun auch die PS5 mit einer defekten oder fehlenden Batterie und ohne Internetverbindung zu funktionieren.

CMOS-Ausfall offenbar kein Problem mehr

Das geht aus einer neuen Analyse von Hikikomori Media hervor, die zu bestätigen scheint, dass eine PS5 mit einer fehlenden oder abgelaufenen CMOS-Batterie fortan physische und digitale PS4- und PS5-Spiele ausführen kann.

Die einzige Ausnahme bilden Spiele, die über ein PlayStation Plus-Abonnement in den eigenen Besitz gebracht wurden. Diese funktionieren nicht mehr mit einer abgelaufenen oder entfernten CMOS-Batterie, was sich aus Sicherheitsgründen wohl nicht umgehen lässt.

Die CMOS-Batterie versorgt die interne Uhr der PlayStation-Konsolen mit Energie. Wird sie entfernt oder ist sie defekt, fordert die Konsole den Spieler beim Hochfahren auf, das Datum und die Uhrzeit manuell einzugeben, und versucht dann, das Datum und die Uhrzeit online zu synchronisieren. Bei einem Ausfall des PlayStation Networks ist das nicht möglich, was Auswirkungen auf die Funktionalität der Konsole hätte.

Nachdem es im Verlauf des Jahres reichlich Diskussionen und Schlagzeilen zu diesem Thema gab, brachte Sony im September ein Firmware-Update für die PlayStation 4 heraus, das sicherstellt, dass die Konsole auch dann noch funktioniert, wenn die CMOS-Batterie leer ist. Auch die PS5 wurde offenbar dahingehend aktualisiert.

Weitere Meldungen zur PS5:

Die PS5 feiert in Kürze ihren ersten Geburtstag, ohne dass sich die Liefersituation in den vergangenen zwölf Monaten entspannt hat. Nach wie vor sind die wenigen verfügbaren Exemplare bei Händlern in Windeseile ausverkauft. Um das Weihnachtsfest möglichst vieler Interessenten zu retten, begann Sony Berichten zufolge damit, die Konsolen auf dem Luftweg nach Europa zu bringen. Ob auch deutsche Spieler davon profitieren werden, ist noch unklar.

