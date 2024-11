Landwirtschafts-Simulator 25: Reichlich bekannte Marken – Fuhrpark und Maschinen vorgestellt

In der nächsten Woche erscheint der "Landwirtschafts-Simulator 25" für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation. Zur Einstimmung auf das Bauernhofleben steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, in dem euch der Fuhrpark näher vorgestellt werden.

Auch in diesem Jahr dürfen sich angehende Landwirte auf den jährlichen Ableger des „Landwirtschafts-Simulators“ freuen. Zu den gebotenen Verbesserungen gehören eine optimierte Grafik, eine Vielzahl an Feldfrüchten oder weitere Features für den Ackerbau und die Viehzucht.

Eine Woche vor dem Release versorgte uns Giants Software mit einem weiteren Trailer zum „Landwirtschafts-Simulator 25“. Dieses Mal dreht sich alles um euren Fuhrpark und die Maschinen, mit denen ihr den Alltag auf eurem Bauernhof meistert. Wie die Entwickler ankündigen, warten im neuesten Ableger der beliebten Serie mehr als 400 Maschinen von über 150 internationalen Marken.

Darunter bekannte Namen wie John Deere oder Case IH. Der folgende Trailer stellt ausgewählte Maschinen kurz vor.

Namhafte Marken auch bei den Handwerkzeugen

In der heutigen Ankündigung führte Giants Software aus, dass im Bereich der Handwerkzeuge ebenfalls hochwertige Maschinen bekannter Hersteller warten. Hier besserte das Studio auch im spielerischen Bereich nach. Handwerkzeuge, wie Kettensägen verschiedener Hersteller, sind nun eigenständige Items, die ihr lagern und mit anderen Spielern im Coop teilen könnt.

„Auch Landwirte müssen sich mit Vorräten für die Ballenwicklung eindecken, da sie verbraucht werden. Stretchfolien oder Netzverpackungen sind ebenfalls von Marken wie Rani Plast, John Deere oder Fendt erhältlich – sogar in verschiedenen Farben“, so die Entwickler weiter.

Darüber hinaus verspricht Giants Software neue Produktionskosten, die im „Landwirtschafts-Simulator 25“ für eine noch realistischere Spielerfahrung sorgen sollen. Als Beispiel nennt das Studio eine Zementfabrik, die den für größere Bauprojekte benötigten Zement herstellt.

In kleinerem Maßstab verlangen Bauernmärkte eine Vielzahl von Produkten. Viele davon gedeihen in Gewächshäusern, wie Frühlingszwiebeln, Knoblauch oder Chilis. Viele Händler in Hutan Pantai sind auf eure Warenlieferungen angewiesen und öffnen ihre Geschäfte erst, nachdem ihr sie mit den benötigten Erzeugnissen versorgt habt.

Wann erscheint der diesjährige Ableger?

Fans, die sich auf den Release des „Landwirtschafts-Simulator 25“ freuen, werden sich nicht mehr lange gedulden müssen. So erscheint der neueste Titel aus dem Hause Giants Software am kommenden Dienstag, den 12. November 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Im PlayStation Store bietet das Studio den Titel in zwei Versionen an.

Die Standard-Version ist für 59,99 Euro erhältlich und lockt mit dem „MacDon“-Pack für Vorbesteller. Zum Preis von 89,99 Euro wartet das Year 1-Bundle, das neben dem Hauptspiel und dem Pre-Order-Bonus den Season-Pass für das erste Jahr an Inhalten umfasst.

Weitere Details zum Post-Launch-Content wird Giants Software zu einem späteren Zeitpunkt nennen.

