Landwirtschafts-Simulator 25: Mit diesen Features betreibt ihr Ackerbau und Viehzucht

In etwas weniger als einem Monat geht das unglaublich erfolgreiche Franchise „Landwirtschafts-Simulator“ in die nächste Runde. Dann dürfen sich Hobby-Bauern erneut auf die virtuellen Felder begeben und ihr Geschick im Umgang mit Feldfrüchten sowie dem Nutzvieh unter Beweis stellen. Was die Fans im 2025er-Ableger der Reihe so alles erwartet, verraten die Entwickler jetzt etwas genauer.

Vom Käsebauern bis hin zum Denkmalkonstrukteur

Im Vergleich zu früheren Spielen des Franchise dürfen sich die Fans beim „Landwirtschafts-Simulator 25“ über eine Vielzahl von neuen Aktionsmöglichkeiten und Features freuen. Diese sorgen nicht nur für etwas mehr Abwechslung im Spielgeschehen, sondern erweitern gleichzeitig auch die Produktpalette der eigenen Farm. So können die Hobby-Landwirte unter anderem zahlreiche Molkereierzeugnisse wie Ziegenkäse und sogar Büffelmozzarella herstellen. Solche etwas exotischeren Leckereien kommen bei den Kunden sicherlich gut an.

Außerdem spielt das Engagement in der angrenzenden Gemeinde eine wichtige Rolle. So ist es beispielsweise möglich, den lokalen Hersteller von historischen Pferdekutschen oder den Spielplatzbauer mit Holz zu versorgen. Sogar die Unterstützung beim Bau großer Denkmäler wie etwa eine asiatische Tempelanlage steht auf dem Programm.

Für zusätzliche Herausforderungen sorgt das detaillierte Wettersystem, das nicht nur Sonne und Regen simuliert. Hinzu kommt eine Vielzahl von Naturkatastrophen und Unwettern, die den Landwirten alles abverlangen. Das reicht von heftigem Hagel, der die Ernte bedroht, bis hin zu nicht minder gefährlichen Wirbelstürmen. Glücklicherweise stehen einige vertonte NPCs mit Rat und Tat zur Seite.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Features und Inhalte des „Landwirtschafts-Simulator 25“ gewährt der just veröffentlichte Trailer, der die folgenden Features thematisiert:

25 Feldfrüchte: Jetzt mit Reis, Spinat, Erbsen und Bohnen

3 Karten in Nordamerika, Europa und Ostasien

400+ Maschinen

150 Marken bekannter Hersteller

8 Nutztiere: Jetzt mit Wasserbüffeln, Ziegen & Babytieren

Neue Produktionen, Bauprojekte + Wetterereignisse, NPCs & mehr

Wann erscheint der Landwirtschafts-Simulator 25?

Sollte alles nach Plan verlaufen, dürfen sich die Fans ab dem 12. November 2024 an den neuen Herausforderungen des „Landwirtschafts-Simulator 25“ versuchen. Das Spiel erscheint für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X/S.

Bereits mehrere Wochen vor dem eigentlichen Release zeigt sich das riesige Interesse an dem Titel: In den aktuellen Vorbesteller-Charts für die PS5 und die PS4 steht der „Landwirtschafts-Simulator 25“ auf einem hervorragenden siebten Platz – und damit noch vor solchen Highlights wie „Monster Hunter Wilds“ und „Tomb Raider Remastered 4-6“.

