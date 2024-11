Steam Deck OLED: Limited Edition mit Termin und Preis angekündigt

Valve bringt eine limitierte Auflage des Steam Deck OLED in Weiß-Grau auf den Markt. Die Veröffentlichung erfolgt weltweit im November. Das Modell ist nur in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Valve erweitert das Angebot der tragbaren Gaming-Konsole um eine limitierte White Edition des Steam Deck OLED. Mit einem weiß-grauen Gehäuse und exklusivem Zubehör bietet das Sondermodell Sammlern und Interessierten die Möglichkeit, das Steam Deck in einer besonderen Ausführung zu erwerben.

Dabei greift Valve auf die technischen Spezifikationen des 1-TB-Modells zurück, sodass die limitierte Edition dieselbe Hardware-Leistung wie die Standardversion bietet.

Begrenzte Verfügbarkeit und Maßnahme gegen Scalper

Laut Valve ist das Steam Deck OLED Limited Edition White ab dem 18. November 2024 erhältlich. Interessenten müssen sich beeilen, denn das Modell wird in „begrenzter Stückzahl“ produziert.

Der Hersteller machte bereits deutlich, dass es nach dem Ausverkauf keine weiteren Exemplare geben wird. Der Preis für das Modell liegt bei 679 USD bzw. 719 Euro. Es ist in den üblichen Versandregionen von Valve erhältlich, einschließlich der Komodo-Regionen Japan, Südkorea, Taiwan und Hongkong.

Das Unternehmen hat laut eigener Aussage Maßnahmen getroffen, um eine faire Verteilung zu gewährleisten. So ist der Kauf der limitierten White Edition auf eine Einheit pro Kunde beschränkt. Darüber hinaus müssen Käufer ein Steam-Konto besitzen, auf dem mindestens ein Kauf vor November 2024 registriert ist.

Die White Edition unterscheidet sich von den regulären Steam Deck-Modellen durch das Gehäuse in Weiß und Grau sowie das eigens gestaltete Zubehör. Im Lieferumfang sind eine weiße Tragetasche und ein Mikrofaser-Reinigungstuch enthalten, passend zum Design des neuen Modells.

Abgesehen vom Design bleibt die Hardware unverändert und entspricht vollständig den Spezifikationen des 1-TB-Standardmodells von Valve.

Interessenten müssen sich beeilen, wenn sie das weiße Modell erwerben möchten.

Valve hatte bereits im Vorjahr mit einer limitierten Edition in rauchig-durchscheinendem Design experimentiert und positive Resonanz erhalten. Der Erfolg veranlasste das Unternehmen nun, die White Edition auf den Markt zu bringen, um das Interesse an weiteren Farbvarianten zu prüfen.

„Der Unterschied dieses Mal (abgesehen von der Farbe!) ist, dass wir die Limited Edition White in alle Regionen liefern können, in die Steam Deck bereits geliefert wird“, fuhr das Unternehmen fort. „Wir sind gespannt auf die Resonanz und werden das, was wir lernen, nutzen, um zukünftige Entscheidungen über mögliche neue Farbvarianten zu treffen.“

Weitere Meldungen rund um:

Die Steam Deck OLED White Edition ist weltweit ab dem 18. November 2024 um 15:00 Uhr PST (hierzulande Mitternacht zum 19. Oktober 2024) erhältlich. Kunden in den Regionen USA, Kanada, Großbritannien, EU und den Komodo-Regionen können das Modell über die üblichen Verkaufsplattformen erwerben.

Weitere Meldungen zu Steam Deck.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren