Nach PlayStation Portal: Liebäugelt Sony mit einem weiteren Handheld?

Nach dem Debakel mit der PlayStation Vita, die technisch betrachtet eine beeindruckende Hardware war, aber mit knapp über 16 Millionen Verkäufen floppte, konnte sich Sony lange Zeit nicht dazu durchringen, einen neuen Handheld auf den Markt zu bringen. Allerdings stellte Nintendo mit der Switch eindrucksvoll unter Beweis, dass das Handheld-Konzept trotz der Smartphone-Verbreitung noch immer Kunden anlockt. Der Handheld-Konsolen-Hybrid fand bislang mehr als 143 Millionen Käufer.

Ende 2023 wagte Sony dann doch einen Versuch: PlayStation Portal kam auf den Markt. Hierbei handelt es sich um eine mobile Hardware, die deutlich vom Konzept der PS Vita und Switch abweicht. Die Spiele werden auf der PS5 berechnet und landen via Remote-Play auf dem rund 220 Euro kostenden Handheld.

Plant Sony einen neuen Handheld?

Vor dem Launch von PlayStation Portal waren sich viele Leute sicher: Mit diesem Konzept und der Preisgestaltung wird der Streaming-Handheld zu einem Flop. Doch das Gegenteil passierte: Monatelang war die Hardware ausverkauft und in den Zubehör-Charts landet PS Portal auf den Umsatz bezogen regelmäßig an der Spitze. Das wiederum scheint bei Sony auf ein besonderes Interesse zu stoßen, wie aus Insiderkreisen zu hören ist.

Der gut vernetzte Insider Tom Henderson deutete auf X an, dass Sony nach dem selbst für den Hersteller unerwarteten Erfolg von PlayStation Portal ein zunehmendes Interesse am Handheld-Markt hat. Denn auch mit der Markteinführung des Steam Deck und anderen PC-basierten Handhelds wie dem ROG Ally ist die Nachfrage nach tragbaren Geräten spürbar gestiegen.

“PlayStation Portal war sehr erfolgreich. Und das Unternehmen beobachtet den aktuellen Handheld-Markt sehr genau”, so Henderson mit einem Smiley am Ende, nachdem er gefragt wurde, ob Sony womöglich einen eigenständigen Handheld auf den Markt bringen könnte.

In einem vorangegangenen Tweet schrieb Henderson außerdem: “Fast jeder auf der Gamescom hat interessante Hardware-Diskussionen über Handhelds geführt. Meiner Meinung nach solltet ihr euer Geld noch etwas länger sparen, wenn ihr den Kauf eines Handhelds plant. Es sieht so aus, als ob bald viel mehr Optionen und Verbesserungen kommen werden (ich bin mir über den genauen Zeitplan nicht sicher).”

Meldungen zu PlayStation Portal auf PLAY3.DE:

Aussagen sind meist zuverlässig

Warum sind die Aussagen von Tom Henderson besonders bedeutend, auch wenn es sich in Bezug auf PlayStation Portal nur um eine Andeutung mit Spielraum für Spekulationen handelt? Der Journalist ist einer der bekanntesten Leaker in der Gaming- und Technologiebranche. In den vergangenen Jahren hat er sich durch zuverlässige Vorhersagen und Leaks einen Namen gemacht, insbesondere in Bezug auf Hardware.

Dazu gehören unter anderem korrekte Aussagen zu:

PlayStation Slim

PlayStation Portal

Pulse Explore und Pulse Elite

Selbst über die PS5 Pro sprach Henderson sehr früh. Die Konsole ist weiterhin unangekündigt. Aber auch auf der Gamescom 2024 wurde hinter vorgehaltener Hand über die neue Konsole gesprochen. Im Bereich der Videospiele liegt der Insider ebenfalls erstaunlich oft richtig.

Auch wenn Henderson eine sehr hohe Trefferquote hat, sollten seine Vorhersagen immer mit Vorsicht genossen werden. Doch was würdet ihr von einem eigenständigen Sony-Handheld halten?

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren