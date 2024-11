Dragon Quest 3 HD-2D Remake: Testwertungen zur JRPG-Neuauflage eingetroffen

Fans von klassischen JRPGs werden am morgigen Donnerstag mit dem „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ versorgt. Ob die Neuauflage des RPG-Hits aus dem Jahr 1988 gelungen ist, zeigen euch die ersten internationalen Testwertungen.

Im Moment sind 28 Wertungen verfügbar, wovon 26 positiv ausfallen. Zwei Stück fallen wiederum neutral aus. Negative Wertungen liegen nicht vor. Das Resultat davon ist ein Metascore in Höhe von 84 Punkten.

Auf den anderen Plattformen sieht es ebenfalls gut aus: Die Switch-Version kommt auf 81 Punkte (17 Rezensionen), die PC-Fassung erreicht sogar 87 Punkte (12 Rezensionen).

Was genau sagen die Tester zum Remake? Die folgenden Pressezitate geben euch ausführliche Eindrücke.

Ein gelungenes Remake mit vielen Verbesserungen

Ganze 90 Punkte stammen von GamingBolt: „Dragon Quest 3 HD-2D Remake ist ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Klassiker verbessern kann, ohne die Dinge wegzunehmen, die ihn so liebenswert gemacht haben. Es ist ein Muss und für Fans des Originals auf jeden Fall einen Blick wert.“

Nah am Durchschnitt ist Video Chums, die sich für 86 Punkte entschieden haben: „Liefert den Klassiker mit einer erstaunlichen Menge an Verbesserungen, die es wert sind, ihn mit seiner wunderschönen Grafik, einer großartigen neuen Berufung und vielen bedeutenden Verbesserungen der Lebensqualität wieder zu erleben.“

Auch SpazioGames kommt dem Durchschnitt mit 82 Punkten sehr nahe: „Dieses HD-2D-Remake wird dem Urvater des JRPG-Genres gerecht, einem bahnbrechenden Spiel, das ebenso einfach wie charmant umgesetzt ist. Neue Inhalte, glänzende neue Grafiken und alles, was im Originaltitel funktionierte, sind in diesem Remake enthalten, und so ist es sowohl für alteingesessene Fans als auch für Neueinsteiger zu empfehlen.“

Glatte 80 Punkte gibt es vom CGMagazine: „Obwohl es nicht perfekt ist, modernisiert DRAGON QUEST III HD-2D Remake den jahrzehntealten Klassiker und bereitet gleichzeitig den Weg für die Fortsetzung, was es letztendlich zu einem unverzichtbaren Spiel für JRPG-Enthusiasten und DQ-Fans macht.“

Unseren hauseigenen Testbericht zum „Dragon Quest 3 HD-2D Remake" findet ihr hier:

„Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ ist ab morgen für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erhältlich. Im PlayStation Store beträgt der Preis 69,99 Euro, während ihr die Disk-Edition bei Media Markt für 59,99 Euro bekommt.

Bestellt ihr heute noch, erhaltet ihr folgende Preorder-Boni dazu:

Ein Paar Erhebender Schuhe

Drei Stärkesamen

Drei Schutzsamen

Drei Flinkheitssamen

Drei Lebenssamen

Drei Magiesamen

