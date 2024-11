Sea of Stars: Dawn of Equinox-Update mit Coop & mehr steht bereit – RPG lockt zum Sparpreis

Sea of Stars:

Nach der offiziellen Ankündigung im September steht das umfangreiche "Dawn of Equinox"-Update zum klassischen Rollenspiel "Sea of Stars" ab sofort zum Download bereit. Neben diversen spielerischen Verbesserungen warten neue Features wie ein Coop für bis zu drei Spieler.

Ende September gaben die Entwickler der Sabotage Studios bekannt, dass sie mit ihrem Rollenspiel „Sea of Stars“ noch lange nicht fertig sind, und kündigten das „Dawn of Equinox“ genannte Update an.

Dieses steht ab sofort auf allen Plattformen zum Download bereit und bietet neben diversen Verbesserungen auch spannende Neuerungen. Zum einen umfasst das „Dawn of Equinox“-Update Optimierungen am Kampfsystem, mit denen die Entwickler dafür sorgen möchten, „dass Sea of Stars endlich der ursprünglichen Vision des Teams entspricht.“

Zu den Neuerungen des Kampfsystems gehören „Mystery Locks“, mit denen ihr auf die Zaubersprüche neuer Gegner reagieren könnt, Combo-Punkte, die auch nach dem erfolgreichen Abschluss eines Kampfes bestehen bleiben, oder allgemeine Anpassungen am Balancing.

Bestreitet das Abenteuer zusammen mit Freunden

Als Highlight des „Dawn of Equinox“-Updates dürfte sich allerdings der lokale Coop-Modus herauskristallisieren. Der Coop ermöglicht es bis zu drei Spielern, in die Rolle von drei unterschiedlichen Charakteren zu schlüpfen und die Abenteuer in der Welt von „Sea of Stars“ auf dem heimischen Sofa zusammen zu bestreiten.

Den zweiten neuen Modus, der mit dem frisch veröffentlichten Update Einzug hält, aktiviert ihr mit einem entsprechenden Relikt. Im Detail geht es hier um einen Speedrun-Modus, dessen Sinn und Zweck wohl selbsterklärend ist.

Zu den weiteren neuen Inhalten gehören zusätzliche Gegner, neue Schwierigkeitsvoreinstellungen, eine brandneue Zwischensequenz und ein erweiterter Prolog.

Der offizielle Trailer zu „Dawn of Equinox“ stimmt auf die Inhalte des Updates ein.

Rollenspiel zum Sparpreis erhältlich

Alle Besitzer von „Sea of Stars“ können das neue Content-Update ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Solltet ihr das RPG bislang nicht euer Eigen nennen, lockt „Sea of Stars“ im PlayStation Store aktuell mit einem Sparpreis.

Bis zum 23. November 2024 um 0:59 Uhr könnt ihr euch das Indie-RPG für 22,74 Euro sichern. Dies entspricht einer Ersparnis von 35 Prozent. Spieler mit einem aktiver aktiven Mitgliedschaft von PlayStation Plus sparen weitere zehn Prozent und bezahlen lediglich 19,24 Euro.

„Sea of Stars“ erschien im August 2023 unter anderem für die PlayStation-Konsolen. Spielerisch haben wir es bei „Sea of Stars“ mit einem Titel zu tun, der den Charme der 16bit-Rollenspiele einfangen und diesem mit spielerischen Neuerungen den Weg in die Moderne ebnen sollte. Ein Unterfangen, das laut Meinung der Spieler und Kritiker definitiv von Erfolg gekrönt war.

Nach etwa mehr als 50 Reviews liegt die Durchschnittswertung von „Sea of Stars“ auf Metacritic bei 87 Punkten. Auch die PlayStation-Community ist begeistert. Im PlayStation Store bringt es das RPG der Sabotage Studios nämlich auf eine Userwertung von 4.68 Sternen.

