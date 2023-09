Sea of Stars: Übertrifft in einer Woche schon Verkaufsziel des ersten Jahres

Die Spieler scheinen Gefallen an dem putzigen Retro-RPG "Sea of Stars" gefunden zu haben. In der ersten Woche konnte das Spiel bereits die Verkaufsprognosen des ersten Jahres übertreffen.

Der Erfolg für das von den alten Rollenspiel-Perlen inspirierte „Sea of Stars“ scheint nicht abzureißen. Die Entwickler von Sabotage Studio konnten kürzlich erst vermelden, dass das Indie-RPG innerhalb von nur 24 Stunden rund 100.000 Mal verkauft wurde.

Nun wurde bereits ein neuer Verkaufsmeilenstein geknackt. Die Entwickler bedankten sich für die Unterstützung der Fans und gaben bekannt, dass „Sea of Stars“ mittlerweile 250.000 Kopien verkaufen konnte.

Rollenspiel knackt bereits Jahresprognose

Laut Sabotage hatte man mit diesen Zahlen im ersten Jahr gerechnet. Die 250.000 Kopien wurden jedoch bereits nach knapp einer Woche an die Spieler gebracht. Wenn man bedenkt, dass „Sea of Stars“ zum Release sowohl für Abonnenten von PlayStation Plus als auch im Xbox Game Pass verfügbar ist, ist das eine ordentliche Zahl.

Zudem erschien das Indie-RPG zwischen zwei dicken Blockbustern: „Baldur’s Gate 3“ von den belgischen Larian Studios und „Starfield“ , die neueste IP von Bethesda. Allerdings kam „Sea of Stars“ kurz vor seinem Release bereits auf beeindruckende Testwertungen und musste sich mit einer Durchschnittswertung von 95 Punkten auf der Plattform Open Critic nicht verstecken. Gelobt wurden unter anderem die Geschichte, die liebevolle Aufmachung sowie die verschiedenen Spielmechaniken.

Bei dem Erfolg des Spiels ist es kein Wunder, dass Sabotage bereits an einem DLC für das Rollenspiel arbeitet. Dieser wird den Namen „Throes of the Watchmaker“ tragen und wurde bereits bei der Kickstarter-Kampagne des Spiels in 2020 angekündigt. Laut den Entwicklern wird der Zusatzinhalt ein „vollwertiges Nebenabenteuer“ sein und allen Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt, die das Spiel seinerzeit auf Kickstarter unterstützten.

Quelle: Kotaku

