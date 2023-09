Sea of Stars: Sabotage bestätigt laufende Arbeiten an einem DLC zum Rollenspiel

Wie Thierry Boulanger, der Game-Director hinter "Sea of Stars", in einem Interview bestätigte, ist mit dem Release des Rollenspiels noch lange nicht Schluss. Stattdessen hat ein internes Team bereits mit den Arbeiten an einem DLC begonnen.

Im Schatten der beiden großen Rollenspiele „Baldur’s Gate 3“ und „Starfield“ gelang es den Indie-Entwicklern der Sabotage Studios, mit „Sea of Stars“ einen Überraschungshit abzuliefern, der sowohl von den Kritikern als auch der Community gefeiert wurde.

Wie Thierry Boulanger, der Game-Director hinter „Sea of Stars“, im Interview mit Radio Canada verriet, teilten die Sabotage Studios ihre Belegschaft nach dem Release des Rollenspiels in zwei Teams ein.

Während die erste Mannschaft mit der Entwicklung eines neuen Projekts begann, wird der Rest in den nächsten Wochen an einem DLC zu „Sea of Stars“ arbeiten.

Dass das Oldschool-Abenteuer nach dem Release mit DLC unterstützt werden könnte, wurde bereits in der Kickstarter-Kampagne von „Sea of Stars“ angedeutet.

Die ersten Details zum DLC

Laut dem damaligen Stretch-Goal wird der DLC den Namen „Throes of the Watchmaker“ tragen und sich als ein vollwertiges Nebenabenteuer in der Welt des Rollenspiels verstehen. Wer die Kickstarter-Kampagne seinerzeit mit einem Betrag unterstützte, der ausreichte, um seine Kopie zum Launch von „Sea of Stars“ ohne weitere Kosten zu erhalten, erhält den besagten DLC kostenlos.

Weiter wurde versprochen, dass der DLC die Welt des Rollenspiels erweitern und zusätzliche Einblicke in die Welten anderer Sabotage-Titel bieten wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass mit dem DLC eine Verbindung zwischen „The Messenger“ und „Sea of Stars“ hergestellt wird.

Da es sich bei „The Messenger“ um ein Prequel zum Rollenspiel handelt, sollte es für die Entwickler der Sabotage Studios nicht allzu schwierig sein, die beiden Handlungen auf elegante Art und Weise miteinander zu verknüpfen.

Möglicherweise wird auch das neue Projekt, an dem Sabotage derzeit arbeitet, in dem DLC auftauchen.

„Sea of Stars“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

Abonnenten der PlayStation Plus-Stufen Extra beziehungsweise Premium und Game Pass-Kunden können das Rollenspiel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

