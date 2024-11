Towers of Aghasba: Content-Roadmap kurz vor dem Early-Access-Start

Towers of Aghasba:

Welche Inhalte für die Zukunft von "Towers of Aghasba" geplant sind, gab das zuständige Entwicklerstudio Dreamlit Inc. heute bekannt.

Am 19. November erscheint für PS5 die Early-Access-Version von „Towers of Aghasba“. Dieses Survival-Fantasy-Spiel mit offener Spielwelt wurde auf dem PlayStation Showcase im Mai 2023 in den Fokus gerückt. Die ursprüngliche Ankündigung erfolgte bereits im Jahr 2019 unter dem simplen Titel „Towers“.

Hiermit erwartet euch eine Mischung aus „Horizon“ und „Breath of the Wild“ – zumindest im Hinblick auf das Design der Spielwelt. Beim Gameplay hingegen erwarten euch kreative Möglichkeiten, um eigene Siedlungen aufzubauen sowie das Ökosystem in Schwung zu bringen.

Genauer beschrieben sind zu Beginn drei Arten von Siedlungen und drei Arten von Ökosystemen verfügbar. Um ein Dorf zu dekorieren, könnt ihr bis zu 150 Gegenstände craften.

Ihr dürft eine riesige Welt erkunden, die zu Beginn aus sechs Regionen besteht. Über 50 einzigartige Kreaturen halten sich hier auf. Es gibt viele Geheimnisse zu entdecken, zum Beispiel in antiken Ruinen. Außerdem könnt ihr verschiedenen Aktivitäten wie Fischen nachgehen.

Jede Menge Inhalte für Towers of Aghasba in Aussicht

Zum Early-Access-Launch sind also bereits eine Menge Inhalte vorhanden. Doch mit der Zeit kommt noch viel mehr, wie die heute veröffentlichte Content-Roadmap veranschaulicht.

Wie ihr seht sollen die ersten Verbesserungen noch in diesem Jahr folgen. Geplant sind Quality-of-Life-Updates, Fehlerbehebungen und andere Optimierungen.

Neue Inhalte und Gameplay-Funktionen werden ab dem ersten Quartal 2025 nachgereicht. Eine der ersten geplanten Neuerungen ist ein Offline-Modus, um „Towers of Aghasba“ auch ohne Internetverbindung spielen zu können. Darüber hinaus sind neue Kreaturen, Charaktere, Quests und vieles mehr in Planung.

Die Community hat zudem ein Mitspracherecht bei den kommenden Inhalten. Denn das Entwicklerteam möchte die Rückmeldungen der Spieler in zukünftige Updates einfließen lassen.

Wenn ihr „Towers of Aghasba“ vor Dienstag vorbestellt, erhaltet ihr als Bonus fünf einzigartige Dekorationen, drei exklusive Masken und ein besonderes Reittier. Neben der PS5 wird das Open-World-Spiel übrigens auch via Steam für den PC herauskommen. Der Preis beträgt 35,99 Euro.

