PS5 Pro: Sony sorgt mit dem Enhanced-Label im PlayStation Store für Verwirrung

Mit der PS5 Pro erschien in diesem Monat eine leistungsstärkere Version der bisherigen PS5-Modelle. Pünktlich zum Launch der neuen Konsole wurden zahlreiche Titel für die PS5 Pro optimiert.

Zu den gebotenen Optimierungen gehören eine verbesserte Grafik, höhere Auflösungen, stabilere Bildraten oder verbesserte Raytracing-Effekte. Um den Nutzern beim Kauf eines neuen Spiels zu verdeutlichen, ob ein Titel für die PS5 Pro optimiert wurde, setzt Sony genau wie bei der PS4 Pro auf ein Enhanced-Label.

Dieses soll Spielern auf den ersten Blick verraten, ob ein Titel für die PS5 Pro optimiert wurde oder nicht. So zumindest die Theorie. In der Praxis sorgt Sony mit dem PS5 Pro Enhanced-Label mitunter nämlich für Verwirrung.

Vereinzelte Titel fälschlicherweise als PS5 Pro Enhanced gelistet

Wie die Spieler feststellten, listet Sony im PlayStation Store Titel, die noch kein PS5 Pro-Update spendiert bekamen, mit dem Enhanced-Label. Und hierbei haben wir es nicht einmal mit kleinen Indie-Spielen zu tun. Ganz im Gegenteil. Unter den fälschlicherweise gelisteten Titeln befindet sich beispielsweise „Fortnite“.

Der Battle-Royal-Dauerbrenner aus dem Hause Epic Games gehört auch auf den PlayStation-Systemen seit Jahren zu den erfolgreichsten und meistgespielten Titeln überhaupt.

Der zweite große Name, der in diesem Zusammenhang für Verwirrung sorgt, ist „Call of Duty: Black Ops 6“. Der Shooter tauchte kurz vor dem Launch der PS5 Pro in einer Liste der Enhanced-Titel auf und wurde von Sony im PlayStation Store mit dem entsprechenden Label versehen. Die Ankündigung einer PS5 Pro-Optimierung für „Black Ops 6“ lässt aktuell aber noch auf sich warten.

Auch der Start der ersten Season brachte kein PS5 Pro-Update mit sich. Epic Games hält sich bezüglich eines PS5 Pro-Updates für „Fortnite“ ebenfalls noch bedeckt.

Sony korrigierte den Fehler bislang nicht

Auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) oder Reddit wiesen in den letzten Tagen zahlreiche Spieler auf die fälschlicherweise als PS5 Pro optimiert gelisteten Spiele hin. Für Besserung sorgte das Feedback allerdings nicht.

Stattdessen werden sowohl „Call of Duty: Black Ops 6“ als auch „Fortnite“ im PlayStation Store weiterhin unter den PS5 Pro Enhanced-Titeln aufgeführt.

In der offiziellen Auflistung auf dem offiziellen PlayStation Blog tauchen die beiden Titel ebenfalls weiter auf. Offen ist derzeit, ob es sich bei „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Fortnite“ um die einzigen Titel handelt, bei denen Sony dieser Fehler unterlief.

So oder so. Vorerst sollte man sich beim Kauf eines Spiels wohl nicht blind auf das PS5 Pro Enhanced-Label im PlayStation Store verlassen.

Die PS5 Pro erschien am 7. November 2024 und ist in Europa zum Preis von 799,99 Euro erhältlich.

