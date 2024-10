Black Ops 6: Season 1 datiert – Activision verspricht „riesige Menge an kostenlosen Inhalten“

Activision hat den Termin für Season 1 von “Call of Duty: Black Ops 6" und “Warzone" bekannt gegeben und kündigt eine Vielzahl kostenloser Inhalte an, die für Spieler in den kommenden Monaten verfügbar sein werden.

Nach Monaten der Spekulation und durchgesickerten Informationen wurde der Starttermin für die erste Season von „Call of Duty: Black Ops 6“ bestätigt. Der Publisher Activision gibt an, eine Fülle an Inhalten für Multiplayer, Zombies und “Warzone” zu integrieren, um neue und wiederkehrende Spieler gleichermaßen zu begeistern.

Riesige Menge an neuen Inhalten geplant

Mit dem Start von Season 1 am 14. November 2024 können sich Spieler von “Call of Duty: Black Ops 6” und “Warzone” auf umfassende Erweiterungen einstellen. Neben neuen Karten und Modi für den Multiplayer wird die Einführung von Omnimovement, „Black Ops 6“-spezifischen Waffen sowie Loadout-Features in “Call of Duty: Warzone” erwartet.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die sogenannte “Warzone Resurgence”-Karte „Area 99“, die als eng verknüpfter Ableger der beliebten Karte „Nuketown“ gilt. „Area 99“ liegt, wie „Nuketown“, in der Wüste Nevadas und wird als geheimnisvoller Regierungsstandort beschrieben.

Die Karte enthält unter anderem eine Schaufensterpuppen-Montagefabrik und ein Lager, das Teile der sich in der Entwicklung befindenden Nuketown-Häuser umfasst. Damit bietet die Map für Fans von „Warzone“ einen frischen Schauplatz, der „nur wenige Kilometer vom ursprünglichen Nuketown-Standort entfernt“ ist.

Activision verweist letztlich auf eine erhebliche Menge an neuen Inhalten: “Saison 01 kommt am 14. November und fügt eine riesige Menge an kostenlosen Inhalten hinzu, darunter brandneue Multiplayer-Karten und -Modi, eine furchteinflößende neue Zombies-Karte während der Saison sowie die Einführung von Omnimovement, Black Ops 6- Waffen und Loadout-Funktionen für Call of Duty: Warzone.”

Wie schlägt sich „Call of Duty: Black Ops 6“ an der Front?

Neue Inhalte gibt es schon vor der ersten Season

Ein Pre-Season-Inhalt von “Call of Duty: Black Ops 6” ist die Rückkehr des Spielmodus „Infected“. Dabei wird ein Spieler zu Beginn eines Matches zufällig als Infizierter bestimmt und muss die verbleibenden Überlebenden eliminieren.

Mit jedem infizierten Überlebenden wächst die Horde. Und das Ziel der letzten Spieler besteht darin, bis zum Ende des Timers durchzuhalten. Der Modus erfreut sich großer Beliebtheit und wurde gestern erneut für alle Spieler in „Call of Duty: Black Ops 6“ verfügbar gemacht.

Das sind die Pläne bis zum Launch der ersten Season von „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Warzone“.

Die kultige Multiplayer-Karte „Nuketown“ wird in einem Update am 1. November ebenfalls integriert. Die Neuauflage bleibt dem ursprünglichen Design treu und wurde von Treyarch-Kartendesigner Adam Hoggatt entworfen.

„Nuketown“ kehrt in seiner klassischen Form zurück, inklusive der markanten Szenarie mit dem doppelten Regenbogen und dem vertrauten Layout, das Veteranen von „Call of Duty“ aus früheren Teilen der Reihe kennen.

Zu „Infected“ und „Nuketown“ berichteten wir bereits gestern. Nachfolgend ein Trailer zur neuen Map:

Activision plant, vor dem offiziellen Start von Season 1 weitere Details zu den neuen Inhalten bekannt zu geben, darunter genauere Informationen zu Karten, Modi und zusätzlichen Features für Multiplayer, Zombies und „Warzone“.

