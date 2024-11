PS5 Pro: Konsole wird für Scalper zu einem Verlustgeschäft

Mit der Veröffentlichung der PS5 Pro hatten Scalper gehofft, aus der Nachfrage nach Sonys neuster Konsole Gewinne zu ziehen. Die Marktlage hat sich jedoch verändert: Während die Launch-PS5 über zwei Jahre hinweg eine begehrte Mangelware war, ist die PS5 Pro problemlos im regulären Handel erhältlich.

Das spiegelt sich auch in den Preisen auf Plattformen wie eBay wider, wo die zu zahlenden Beträge zum Teil unter dem offiziellen Verkaufspreis der Konsole liegen.

Den vollen Kaufpreis gibt es nicht mehr

Unter anderem zeigt sich die Marktentwicklung in Großbritannien. Hier ist die PS5 Pro offiziell für rund 700 Pfund erhältlich. Doch auf eBay UK bieten einige Verkäufer die Konsole in Sofort-Kaufen-Angeboten für Preise zwischen 680 und 700 Pfund an, berichtet VGC nach einer Analyse der Marktsituation.

Bei Auktionen variiert der Preis aktuell zwischen 510 und 670 Pfund. Während die Preise bis zum Auktionsende noch steigen können, wird deutlich, dass sich die Situation beim einstigen PS5-Launch nicht wiederholen wird. Auch hierzulande befindet sich schon unter den ersten Treffern ein Sofortkauf-Angebot für 759 Euro, darunter eines für 779 Euro.

In Japan haben Wiederverkäufer ebenfalls das Nachsehen. Laut Berichten des Otaku Research Institute war die Konsole am Tag der Markteinführung bei vielen Händlern verfügbar, ohne dass eine Vorbestellung notwendig war.

Entsprechend fielen die Preise auf der japanischen Plattform Mercari, auf der Wiederverkäufer unter Berücksichtigung der Verkaufsgebühr und Versandkosten ebenfalls geringe Margen oder gar Verluste verbuchen müssen.

Ganz leer gehen Scalper offenbar nicht aus

Während die PS5 Pro-Konsole selbst gut verfügbar ist, gestaltet sich die Situation beim externen Laufwerk anders. Die Konsole wird als reines Digital-Modell verkauft, allerdings mit der Möglichkeit, das Disk-Laufwerk nachzurüsten.

Das Zubehör, das laut UVP separat etwa 120 Euro kosten soll, ist derzeit bei den meisten großen Einzelhändlern nicht mehr erhältlich. Lokal können Spieler hin und wieder ein Exemplar ergattern.

Aufgrund der Lieferengpässe stiegen die Preise auf Wiederverkaufsplattformen erheblich. Auf eBay werden hierzulande in der Regel zwischen 200 und 300 Euro fällig, was grob einer Verdoppelung der UVP entspricht.

Es wird sich am Ende auszahlen, Geduld zu zeigen. Während Sony weitere Exemplare des PS5-Laufwerks produziert und in den kommenden Monaten eine Sättigung des Marktes erfolgen dürfte, ist mit deutlich sinkenden Preisen und einer zunehmenden Verfügbarkeit zu rechnen. Die meisten Spieler setzen ohnehin auf digitale Inhalte, wie die neusten Quartalszahlen von Sony nahelegen.

Letztlich hatte Sony die Nachfrage, sei es von Scalpern oder regulären Kunden, wohl deutlich unterschätzt. Noch im September berichtete Insider Gaming: „Eine Quelle bei Sony, die unter der Bedingung der Anonymität mit Insider Gaming gesprochen hat, teilt mit, dass das Unternehmen keine Probleme mit der Versorgung der PS5 Pro oder des Disc-Laufwerks erwartet, während der Start der neuen Konsole bevorsteht und erfolgt.“

Bei der PS5 Pro in der 30th Anniversary Edition sieht es anders aus. Hier erfolgt keine Nachproduktion. Die völlig überzogenen Preise auf eBay und Co. bleiben stabil.

Die PS5 Pro kam gestern offiziell auf den Markt. Für 800 Euro erhalten Spieler eine Konsole, die mit mehr Hardware-Power und weiteren Vorteilen punkten kann. Angaben zu den Spezifikationen werden in dieser Meldung behandelt.

