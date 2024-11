PS5 Pro: Neues Feature im PlayStation-Store erleichtert Zugang zu optimierten Spielen

Ein neues Update im PlayStation-Store richtet sich gezielt an PS5-Pro-Besitzer: Sie bekommen eine Übersicht über die Spiele, die für die neue Konsole optimiert wurden.

Sony hat mit der Veröffentlichung der PS5 Pro auch den PlayStation-Store aktualisiert. Die neue Kategorie „PS5 Pro – Verbesserte Spiele“ ermöglicht es Nutzern, gezielt Games zu finden, die für die Pro-Hardware optimiert wurden.

Bisher waren Spieler auf inoffizielle Listen oder eigene Recherchen angewiesen, um Hinweise auf für die PS5 Pro optimierte Titel zu finden. Die neue Funktion im PlayStation-Store vereinfacht die Angelegenheit fortan.

Mehr als 50 optimierte Spiele zum Start verfügbar

Die neue Kategorie ist über die Registerkarte „Aktuelles“ auf der PS5 zugänglich. Zunächst ging sie in den USA, Großbritannien und Deutschland an den Start, jedoch sind noch nicht alle Regionen und Plattformen aktualisiert, darunter der Web-Store.

Zum Verkaufsstart der Konsole umfasst der PS5-Pro-Katalog über 50 Spiele, die speziell für die neue Hardware optimiert wurden. Darunter finden sich bekannte Titel wie „Marvel’s Spider-Man 2“, „The Last of Us Part 1“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“.

In der neuen Kategorie sind zahlreiche Spiele gelistet.

Neben PlayStation-eigenen Studios haben auch Drittanbieter wie Ubisoft, Square Enix und Electronic Arts allerlei Patches für ihre Titel veröffentlicht, um die Leistungsfähigkeit der PS5 Pro auszuschöpfen.

Der nachfolgend verlinkte Artikel gewährt eine offizielle Übersicht, die im Grunde schon wieder überholt ist, da täglich neue Bestätigungen hinzukommen:

Der neue Abschnitt im PS-Store wird voraussichtlich automatisiert mit weiteren Titeln aktualisiert, sodass neu optimierte Spiele regelmäßig in der Übersicht erscheinen sollten.

PS5 Pro ist seit heute im Handel erhältlich

Die PS5 Pro bietet Nutzern signifikante Hardware-Verbesserungen. Die Konsole ist nicht zuletzt mit einer 2-TB-SSD ausgestattet, wovon der größte Teil für Spiele und Apps zur Verfügung steht. Es ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Basisversion der PS5.

Wir berichteten in dieser Woche über den verfügbaren Speicherplatz und auch über die ersten Tests zur PS5 Pro:

Die wichtigsten Neuerungen liegen jedoch an anderer Stelle: Dazu gehören eine leistungsstärkere GPU und neue Technologien wie das KI-gestützte Upscaling namens PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) und der Game-Boost, die höhere Bildraten und eine verbesserte Grafikqualität bei PS5- und PS4-Titeln ermöglichen.

Das war längst nicht alles: Weitere Spezifikationen zur PS5 Pro sind im verlinkten Artikel aufgeführt. Für die Vorteile gegenüber der PS5 Slim, die weiterhin für viele Spieler die erste Wahl bleibt, zahlen Fans rund 800 Euro.

