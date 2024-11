PS5 Pro: Über 50 Enhanced-Spiele ab dieser Woche verfügbar – Übersicht

In wenigen Tagen erscheint die PS5 Pro auch in Europa. Eine frisch veröffentlichte Liste verrät euch, welche Titel pünktlich zum Launch für die neue Konsole optimiert und mit technischen Verbesserungen versehen wurden.

In diesen Tagen nähert sich die offizielle Markteinführung der PS5 Pro mit großen Schritten. So erscheint die neue Konsole aus dem Hause Sony am Donnerstag dieser Woche.

Wie Sony kurz nach der offiziellen Enthüllung der PS5 Pro versprach, werden zum Launch der Konsole zahlreiche Titel zur Verfügung stehen, die für das Mid-Gen-Upgrade optimiert wurden. Zu den gebotenen Verbesserungen gehören beispielsweise eine Darstellung in nativen 4K und 60FPS, erweiterte Raytracing-Funktionen oder optionale 120FPS-Modi.

Neben diversen Titeln der PlayStation Studios locken zur Veröffentlichung der PS5 Pro zahlreiche Spiele der Dritthersteller mit PS5 Pro Enhanced-Upgrades. Eine aktualisierte Liste auf dem offiziellen PlayStation Blog verrät euch, welche Titel schon in dieser Woche mit technischen Verbesserungen für die PS5 Pro aufwarten.

Darunter bekannte Namen wie „Marvel’s Spider-Man 2“, das Remaster zu „The Last of Us: Part 2“, „Dragon’s Dogma 2“ oder „Ratchet & Clank: Rift Apart“.

Die PS5 Pro Enhanced-Titel in der Übersicht

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 2 Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Die PS5 Pro erscheint am Donnerstag, den 7. November 2024. Der Preis ohne Laufwerk liegt bei 799,99 Euro. Solltet ihr das Laufwerk bereits für die Digital-Edition der älteren PS5-Modell euer Eigen nennen, könnt ihr dieses auch an der PS5 Pro nutzen. Andernfalls müsst ihr das Laufwerk für knapp 120 Euro separat erwerben, wenn ihr eure physischen Medien auf der PS5 Pro weiter nutzen möchtet.

Neben einem Teardown-Video, das uns einen Blick auf das Innenleben der neuen Sony-Konsole ermöglicht, erreichten uns in den letzten Tagen konkrete Hardware-Spezifikationen. Was die PS5 Pro technisch leistet und was die Konsole auszeichnet, verraten wir euch hier.

