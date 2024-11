PS5 Pro: Top oder Flop? Tests und Wertungen treffen ein

Am morgigen 7. November 2024 kommt die PS5 Pro offiziell in den Handel. Sony hat am Vortag das Embargo für Testberichte aufgehoben, nachdem Tech- und Gaming-Magazine im Vorfeld die Gelegenheit hatten, die verbesserte Konsole unter die Lupe zu nehmen.

Die daraus resultierenden Meinungen zeichnen ein gemischtes Bild, wobei vor allem die Preisfrage im Vordergrund steht. Die PS5 Pro kommt mit mehr Hardware-Power und der neuen PSSR-Technologie daher. Doch rechtfertigen die auf dem Bildschirm zu sehenden Verbesserungen den deutlichen Aufpreis und an welche Zielgruppe richtet sich die Konsole?

Das sagen die Tester zur PS5 Pro

Die PS5 Pro hebt sich von der Standard-PS5 durch technische Verbesserungen und mehr Leistung ab. Besonderen Fokus legen die Testberichte entsprechend auf die möglichen Grafik- und Performance-Optimierungen.

Techradar vergibt 4 von 5 Punkten und lobt die Verbesserungen bei Immersion und Grafik: „Die PS5 Pro ist eine hervorragende Konsole und derzeit die beste PS5 auf dem Markt“, heißt es im Fazit.

Für Grafikenthusiasten, die stets auf der Suche nach der besten Performance sind, sei die Konsole ideal. “Die Grafikverbesserungen sind jedoch nicht wirklich bahnbrechend und wenn man kein PlayStation-Fan oder Grafikbesessener ist, kann man die PS5 Pro wahrscheinlich überspringen“, heißt es weiter. Kritisiert wird zudem, dass die PS5 Pro kein Disk-Laufwerk und keinen Ständer enthält.

IGN bewertet die Konsole mit 7 von 10 Punkten und hebt die visuelle Qualität der für die Pro-Hardware verbesserten Leistungsmodi hervor, die flüssige 60 FPS bei gleichzeitig hoher Grafikqualität ermöglichen. Ein Kritikpunkt sei jedoch, dass die PS5 Pro für alle, die bereits mit der Standardversion und 30 FPS zufrieden sind, keinen großen Mehrwert bietet.

Das Erlebnis sei ähnlich, was das Upgrade für viele Spieler weniger lohnend mache: „Die PS5 Pro verändert die Art und Weise, wie Spiele gespielt werden, nicht grundlegend, sie lässt sie nur schöner aussehen und flüssiger laufen.“

Der Tester ergänzte: “Ich habe auch festgestellt, dass die Leistungsmodi der Basis-PS5 in einigen Fällen glanzlos sind, und da die PS5 Pro gezeigt hat, dass sie dieses Manko beheben kann, bin ich der Meinung, dass die neue Konsole eine lohnende Investition sein kann.”

Die visuelle Qualität der verbesserten Leistungsmodi sei bisher fantastisch und umso verlockender, da 60 FPS ein flüssiges Spielerlebnis bieten, von „dem man nur schwer wieder ablassen kann“.

Nischenprodukt für Enthusiasten?

Gamesradar sieht die PS5 Pro ebenfalls als nur für bestimmte Nutzergruppen empfehlenswert. Der hohe Preis sei „nur in Nischensituationen angemessen“, allerdings würde die Konsole das Versprechen in Bezug auf Verbesserungen bei Grafik und Bildraten halten. Die Vorteile der PS5 Pro kämen deutlicher auf großen Displays oder Monitoren zur Geltung.

Auch Polygon weist darauf hin, dass der Aufpreis gegenüber dem günstigsten PS5-Modell eine wohlüberlegte Investition darstellt. Die Benutzeroberfläche sei durchweg gleich und die Konsole zeige ihre Vorteile „manchmal zu subtil“.

Polygon betont weiter: “Mit der Zeit wird die Frage, wie viel besser die PS5 Pro im Vergleich zur Basis-PS5 ist, irgendwann in den Hintergrund treten. Stattdessen wird die Frage, wie sich die PS5 Pro im Jahr 2025 und darüber hinaus im Vergleich zu den sich ständig weiterentwickelnden PC-Grafiken schlägt, ein viel interessanteres – und aufschlussreicheres – Zeichen dafür sein, ob sie ihr Geld wert ist.”

Ars Technica meint, dass die PS5 Pro zwar technische Verbesserungen bringt, die aber für viele Spieler kaum ausschlaggebend seien. “Bei der PS5 Pro habe ich das Gefühl, dass die ursprüngliche PS5 eine Art grafisches Plateau erreicht hatte und dieser nächste halbe Schritt in Sachen Grafikleistung sich kaum bewähren konnte“, heißt es im Fazit.

Ähnlich sieht es GameSpot: Die PS5 Pro schaffe es, die Lücke zwischen Grafikqualität und Performance spürbar zu verkleinern und beeindrucke mit Technologien wie PSSR und maschinellem Lernen. Dennoch bleibe der Mehrwert derzeit theoretisch und rechtfertige den Aufpreis gegenüber der Standard-PS5 nur für Technik-Enthusiasten.

Im Grunde spiegeln die Reviews die Einschätzungen der vergangenen Wochen wider: Die Basis-PS5 gehört längst nicht zum alten Eisen und ist für die meisten Konsumenten weiterhin die erste Wahl. Spieler, die mehr Grafik und Performance haben möchten, greifen zur PS5 Pro, müssen dafür aber einen erheblichen Mehrpreis bezahlen.

The Verge fasst es wie folgt zusammen: „Die Art von Person, die eine PS5 Pro kaufen dürfte, ist die Art von Person, die nicht herumspielen möchte. Sie möchte das beste Konsolen-Gaming-Erlebnis, das man für Geld kaufen kann, ein großes OLED-Display dazu und den Plan, sich ganz nah an diesen Bildschirm zu setzen.“

Die PS5 Pro erscheint offiziell am 7. November 2024 und wird zum Preis von 799,99 Euro angeboten. Bestellungen sind weiterhin möglich. Wie groß die Unterschiede am Ende wirklich sind, werden künftige Analysen zeigen.

