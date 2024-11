PS5 Pro: Stellt sich dem Größenvergleich mit PS5 und PS5 Slim – Bilder & Maße

Wenige Tage vor der offiziellen Markteinführung erreichten uns heute weitere Details zur PS5 Pro. Dieses Mal dreht sich alles um die Größe der neuen Konsole und die Frage, wie sich die PS5 Pro größentechnisch in die PS5-Familie einfügt.

Passend zum nahenden Launch der PS5 Pro in dieser Woche erreichten uns in den letzten Tagen sowohl ein Teardown-Video, das uns einen Blick auf das Innenleben der Konsole ermöglichte, als auch eine Bestätigung der Hardware-Spezifikationen.

Im Rahmen der offiziellen Ankündigung der PS5 Pro versprach Sony zwar, dass sich die PS5 Pro optisch nahtlos in die PS5-Generation einfügen wird, konkrete Maße veröffentlichte das Unternehmen bislang jedoch nicht. Hier sprangen die Kollegen von Digital Foundry in die Bresche, die bereits in den Genuss ihrer PS5 Pro kamen.

Diese schnappten sich die beiden Launch-Modelle, die PS5 Slim sowie die PS5 Pro und legten das Maßband an. Herauskam, dass die PS5 Pro ohne das Laufwerk etwas kleiner ausfällt als die ersten Modelle der PS5 und sich größentechnisch zwischen den Launch-Versionen und den Slim-Modellen einordnet.

Die Größen der PS5-Konsolen in der Übersicht

PS5 (Launch-Modell): Ungefähr 390 mm x 260 mm x 104 mm

PS5 Digital Edition (Launch-Modell): Ungefähr 390 mm x 260 mm x 92 mm

PS5 (Slim-Modell): Ungefähr 358 mm x 216 mm x 96 mm

PS5 Digital Edition (Slim-Modell): Ungefähr 358 mm x 216 mm x 80 mm

PS5 Pro: Ungefähr 388 mm x 216 mm x 89 mm

Ergänzend zu den von Digital Foundry veröffentlichten Maßen stellte die Famitsu Vergleichsbilder bereit, die uns die unterschiedlichen Modelle im direkten Größenvergleich zeigen.

Die entsprechenden Bilder wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und haben diese nachfolgend zur Ansicht eingebunden.

„Wir haben das Design der PS5 Pro an das Erscheinungsbild der gesamten PS5-Produktfamilie angepasst“, sagte Hideaki Nishino, CEO der Platform Business Group von Sony Interactive Entertainment, zum Design der PS5 Pro.

„Sie werden feststellen, dass die Höhe dieselbe ist wie bei der ursprünglichen PS5 und die Breite der aktuellen PS5 entspricht, um die höheren Leistungsanforderungen zu berücksichtigen.“

Die PS5 Pro erscheint am Donnerstag, den 7. November 2024 zum Preis von 799,99 Euro. Das optionale Laufwerk könnt ihr bei Bedarf zum Preis von knapp 120 Euro separat erwerben. Solltet ihr das Laufwerk bereits für die älteren PS5-Modelle euer Eigen nennen, könnt ihr dieses auch an der PS5 Pro nutzen, da das Laufwerk zum Zubehör gehört, das zum neuesten Mitglied der PS5-Familie kompatibel ist.

Kurz vor der Veröffentlichung der PS5 Pro versorgte uns Sony mit einer aktualisierten Liste der Spiele, die pünktlich zum Launch der Konsole für die PS5 Pro optimiert wurden. Darunter diverse erfolgreiche First- und Third-Party-Titeln.

