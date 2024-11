90 Prozent Rabatt: 2D-Kampfspiel für PS5 zum PSN-Bestpreis

Ein mehrfach preisgekröntes Kampfspiel gibt es aktuell so günstig wie nie zuvor. Wer dazu bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben, bekommt sogar einen ordentlichen Nachschlag.

Wer zumindest virtuell gerne die Fäuste fliegen lässt, sollte sich dieser Tage im offiziellen PlayStation Store etwas genauer umschauen. Dort steht nämlich aktuell ein gefeiertes Kampfspiel mit charmanter 2D-Grafik zum absoluten Tiefstpreis im Angebot. Dieser gilt jedoch nur für kurze Zeit, sodass eine schnelle Kaufentscheidung gefragt ist.

Kampfspiel mit Top-Wertungen so günstig wie nie zuvor

Beim Deal handelt es sich um das fast schon knuffig inszenierte Prügelspiel „Them’s Fighting Herds“ von Entwickler Mane6 Inc., das ursprünglich 2020 sein Debüt auf dem PC feiern konnte. Zwei Jahre später folgte die Konsolenversion, der Titel ist daher mittlerweile auch für die PS5 und die PS4 verfügbar.

Wer schon immer mit dem Kauf des Beat‘ em Ups geliebäugelt haben sollte, bekommt im PlayStation Store derzeit eine besonders günstige Gelegenheit geboten. Die Vollversion von „Them’s Fighting Herds“ ist dort für eine kurze Zeitspanne immerhin mit einem Rabatt in Höhe von 90 Prozent zu haben. Somit kostet das 2D-Kampfspiel gerade mal 1,99 anstatt normalerweise 19,99 Euro – so günstig war es niemals zuvor.

Wer dazu bereit ist, zwei Euro zusätzlich zu bezahlen, kann sogar die vollgepackte Deluxe Edition abgreifen. Diese umfasst neben dem Hauptspiel auch den ersten Season-Pass. Dieser gewährt Zugriff auf vier zusätzliche Charaktere, ein exklusives Farbenpaket für die Kämpfer sowie vier spezielle Accessoires für den Einsatz in der Pixel-Lobby. Das alles gibt es für 3,99 anstatt 39,99 Euro.

Produkteinträge im PlayStation-Store:

Allzu lange zögern sollten die Schnäppchenjäger allerdings nicht, denn das Angebot läuft lediglich bis zum 23. November 2024 um 0:59 Uhr.

Wie gut ist Them’s Fighting Herds?

Der Name des Spiels lässt bereits ungefähr auf den eigentlichen Inhalt schließen. Bei „Them’s Fighting Herds“ treten knuffig animierte 2D-Tierchen im Kampf gegeneinander an. Statt muskelbepackter Haudraufs ziehen niedliche Ziegen, Lamas, Schafe und Einhörner in die Arena, um sich gegenseitig ordentlich einzuheizen. Von dem herzallerliebsten Comic-Look solltet ihr euch nicht täuschen lassen, denn die pelzigen Kämpfer haben es faustdick hinter den Ohren.

Weitere Deals, die euch interessieren könnten:

„Them’s Fighting Herds“ konnte sowohl die Fachpresse als auch die Fans begeistern, wie unter anderem der Metacritic-Score in Höhe von 80 beweist. Im PlayStation Store kommt das Prügelspiel auf ebenfalls beachtliche 4,38 von maximal fünf Punkten.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren